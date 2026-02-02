Відео
Україна
Авіакомпанії назвали причину, через яку пасажира не пустять на літак

Авіакомпанії назвали причину, через яку пасажира не пустять на літак

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 21:56
Туристам дали важливу пораду — інакше не пустять на борт
Літак лоукост-компанії. Фото: Wizz Air

Авіакомпанії попереджають мандрівників про вимогу, без якої неможливо вилетіти. Перед подорожжю потрібно глянути термін дії закордонного паспорта.

Про це повідомляє Express.

Важливе правило для туристів

Під час зборів у відпустку легко згадати про дрібниці й упустити головне. Тому авіакомпанії нагадують — перегляньте паспорт до того, як купуєте квитки.

Документ має бути чинним ще 60 днів по завершенні візи, електронної візи, безвізу чи посвідки на проживання.

Якщо віза (чи безвіз) дозволяє подорожувати 90 днів, паспорт має залишатися чинним 150 днів від дати в’їзду.

Інакше прикордонники в аеропорту не пустять пасажира на борт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені платити за два місця через свою вагу.

Також дізнайтеся, чому нові правила ЄС щодо ручної поклажі можуть зламати звичну модель лоукостів. 

авіарейси літак авіаквитки подорож безвізовий режим
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
