Туристам дали важливу пораду — інакше не пустять на борт

Авіакомпанії попереджають мандрівників про вимогу, без якої неможливо вилетіти. Перед подорожжю потрібно глянути термін дії закордонного паспорта.

Важливе правило для туристів

Під час зборів у відпустку легко згадати про дрібниці й упустити головне. Тому авіакомпанії нагадують — перегляньте паспорт до того, як купуєте квитки.

Документ має бути чинним ще 60 днів по завершенні візи, електронної візи, безвізу чи посвідки на проживання.

Якщо віза (чи безвіз) дозволяє подорожувати 90 днів, паспорт має залишатися чинним 150 днів від дати в’їзду.

Інакше прикордонники в аеропорту не пустять пасажира на борт.

