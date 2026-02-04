Відео
Головна Транспорт Стюардеса пояснила, що насправді можна класти на багажні полички

Стюардеса пояснила, що насправді можна класти на багажні полички

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 13:10
Політ літаком — що пасажирам дозволено класти на багажні полички
Багажні полиці у літаку. Фото: Freepik

Під час посадки в літаках усе частіше виникають конфлікти через багажні полички. Пасажири кладуть туди куртки, рюкзаки, пакети з продуктами — а коли заходять інші, місця для валіз уже немає.

Про це розповіла українська стюардеса у своєму дописі в Instagram.

Читайте також:

Конфлікти через полиці у літаку

За її словами, під час одного з рейсів їй довелося буквально "грати в тетріс" у салоні, переставляючи речі пасажирів, щоб знайти місце для валіз.

"Сьогодні були конфлікти на посадці. Це страшне. Бо поприходили пасажири, поскладали всі свої сумки, всі свої куртки на полички. Прийшли наступні — а місця нема", — розповіла бортпровідниця.

Коли вона почала звільняти полички, щоб розмістити валізи, пасажири почали обурюватися.

"Починаються крики: "Боже, що ви там робите, у мене там полуниця!". А я кажу — а що ваша полуниця робить на багажній поличці?" — розказала вона.

Поличка — в першу чергу для валіз

За словами стюардеси, на поличках вона знаходила не лише куртки, а й "манго, в’єтнамки і ще якусь біду". 

Стюардеса наголосила, що багажні полички в першу чергу призначені для валіз.

"Маленькі рюкзаки, сумочки, коробки з манго, пакети АТБ кладемо під переднє крісло", — написала вона.

Коли можна класти речі на поличку

Куртки, за її словами, можна класти на поличку, але лише після того, як усі пасажири розмістять свої валізи. Інакше місця не вистачить, і частину багажу доведеться здавати в багажний відсік.

"А це ще ґвалт на пів години і затримка рейсу. Воно вам треба?" — зазначила стюардеса.

Також вона дала просту пораду: якщо дочекатися команди Boarding completed, тоді вже можна спокійно покласти рюкзак на поличку — якщо там залишиться вільне місце.

Нагадаємо, раніше авіакомпанії назвали причину, через яку пасажира не пустять на літак

Також ми писали, коли потрібно робити чек-ін у Ryanair в 2026 — правила і дедлайни. 

авіарейси авіасполучення правила літаки пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
