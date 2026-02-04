Політ літаком — що пасажирам дозволено класти на багажні полички

Стюардеса пояснила, що насправді можна класти на багажні полички
Під час посадки в літаках усе частіше виникають конфлікти через багажні полички. Пасажири кладуть туди куртки, рюкзаки, пакети з продуктами — а коли заходять інші, місця для валіз уже немає.
Про це розповіла українська стюардеса у своєму дописі в Instagram.
Конфлікти через полиці у літаку
За її словами, під час одного з рейсів їй довелося буквально "грати в тетріс" у салоні, переставляючи речі пасажирів, щоб знайти місце для валіз.
"Сьогодні були конфлікти на посадці. Це страшне. Бо поприходили пасажири, поскладали всі свої сумки, всі свої куртки на полички. Прийшли наступні — а місця нема", — розповіла бортпровідниця.
Коли вона почала звільняти полички, щоб розмістити валізи, пасажири почали обурюватися.
"Починаються крики: "Боже, що ви там робите, у мене там полуниця!". А я кажу — а що ваша полуниця робить на багажній поличці?" — розказала вона.
Поличка — в першу чергу для валіз
За словами стюардеси, на поличках вона знаходила не лише куртки, а й "манго, в’єтнамки і ще якусь біду".
Стюардеса наголосила, що багажні полички в першу чергу призначені для валіз.
"Маленькі рюкзаки, сумочки, коробки з манго, пакети АТБ кладемо під переднє крісло", — написала вона.
Коли можна класти речі на поличку
Куртки, за її словами, можна класти на поличку, але лише після того, як усі пасажири розмістять свої валізи. Інакше місця не вистачить, і частину багажу доведеться здавати в багажний відсік.
"А це ще ґвалт на пів години і затримка рейсу. Воно вам треба?" — зазначила стюардеса.
Також вона дала просту пораду: якщо дочекатися команди Boarding completed, тоді вже можна спокійно покласти рюкзак на поличку — якщо там залишиться вільне місце.
