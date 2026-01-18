Про що брешуть стюардеси — секрети, про які мало хто зна

Салон літака. Фото: Pexels

Стюардеси виконують дуже важливу роботу — вони відповідають за безпеку всіх пасажирів, а також за їхній комфорт. Це нелегка робота, яка вимагає багато навчання і підготовки. Проте бортпровідники мають свої секрети від пасажирів.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Про що брешуть стюардеси

Один із бортпровідників поділився хитрощами, які вони часто використовують на борту літака у спілкуванні з мандрівниками.

Зокрема, є певний прийом, до якого вони вдаються щоразу, щоб допомогти пасажирам. Так, коли пасажир бізнес-класу просить каву під час нічного рейсу, бортпровідники зазвичай готують безкофеїнову каву, щоб людина могла трохи заснути та відпочити.

Це не єдина невинна брехня, яку стюардеси можуть сказати пасажирам.

Так, у салони літаків доволі прохолодно, але якщо ви попросите стюардесу додати температури, вас можуть обдурити. Дуже часто вони нібито на це погоджуються, проте не чіпають кондиціонери в салоні — від цього стюардесам стає дуже спекотно від того, що вони постійно в русі. Тож краще під час наступного польоту прихопіть із собою теплу ковдру чи кофту.

Окрім того, бортпровідники часто недоговорюють про те, що на борту не дуже якісна вода. Так, водяні баки доволі рідко чистяться і частинки вапняного нальоту потрапляють у воду, яку використовують для приготування чаю та кави.

Якщо ви не впевнені в смаку води в літаку, краще взяти свою пляшку або перейти на безалкогольні напої.

Раніше ми розповідали, які авіакомпанії дозволяють дітям літати без супроводу дорослих. Така послуга називається UM (Unaccompanied Minor), вона передбачає, що протягом усього рейса — від зльоту до посадки, дитину супроводжуватиме співробітник аеропорту чи бортпровідник.

Також були названі найпунктуальніші авіакомпанії світу, серед яких є три європейські перевізники.