Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Ви точно про це не знали — що приховують стюардеси від пасажирів

Ви точно про це не знали — що приховують стюардеси від пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 15:15
Про що брешуть стюардеси — секрети, про які мало хто зна
Салон літака. Фото: Pexels

Стюардеси виконують дуже важливу роботу — вони відповідають за безпеку всіх пасажирів, а також за їхній комфорт. Це нелегка робота, яка вимагає багато навчання і підготовки. Проте бортпровідники мають свої секрети від пасажирів.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Про що брешуть стюардеси

Один із бортпровідників поділився хитрощами, які вони часто використовують на борту літака у спілкуванні з мандрівниками.

Зокрема, є певний прийом, до якого вони вдаються щоразу, щоб допомогти пасажирам. Так, коли пасажир бізнес-класу просить каву під час нічного рейсу, бортпровідники зазвичай готують безкофеїнову каву, щоб людина могла трохи заснути та відпочити. 

Це не єдина невинна брехня, яку стюардеси можуть сказати пасажирам.

Так, у салони літаків доволі прохолодно, але якщо ви попросите стюардесу додати температури, вас можуть обдурити. Дуже часто вони нібито на це погоджуються, проте не чіпають кондиціонери в салоні — від цього стюардесам стає дуже спекотно від того, що вони постійно в русі. Тож краще під час наступного польоту прихопіть із собою теплу ковдру чи кофту.

Окрім того, бортпровідники часто недоговорюють про те, що на борту не дуже якісна вода. Так, водяні баки доволі рідко чистяться і частинки вапняного нальоту потрапляють у воду, яку використовують для приготування чаю та кави.

Якщо ви не впевнені в смаку води в літаку, краще взяти свою пляшку або перейти на безалкогольні напої.

Раніше ми розповідали, які авіакомпанії дозволяють дітям літати без супроводу дорослих. Така послуга називається UM (Unaccompanied Minor), вона передбачає, що протягом усього рейса — від зльоту до посадки, дитину супроводжуватиме співробітник аеропорту чи бортпровідник.

Також були названі найпунктуальніші авіакомпанії світу, серед яких є три європейські перевізники. 

авіарейси подорож літаки Секрети туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації