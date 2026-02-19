Провідниця УЗ порушила дисципліну через алкоголь — як її покарали

В одному з потягів звільнили провдницю через порушення дисципліни. Фото: УЗ, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Одна з пасажирок Укрзалізниці поскаржилася на неналежну поведінку провідниці в потязі. Перевізник розпочав службову перевірку, жінку буде звільнено, а начальнику потяга загрожує сувора догана.

Порушення дисципліни провідницею УЗ

До перевізника звернулась одна з пасажирок, яка повіодомила про те, що в потязі 059К Київ — Чоп холодно, немає гарячої води немає на чай, а провідниця у стані алогольного сп'яніння.

"Провідниця пʼяна як ціп. При вході ніхто квитків не провіряв, просто зайшли,вона пила в своїй кабіні.(фото її купе нижче). На відео пристала до мужчини, через квиток який він взяв за програмою 3000 км,вона вимагала чомусь пільговий, без причини. Як людей у нетверезому стані допускають на зміну ? Та чому перед відправкою начальник потяга не провіряє робочий персонал, та стан вогону?", — звернулась пасажирка до перевізника.

В УЗ повідомили, що тієї ж уночі на станції Хмельницький провідницю перевірили на стан алкогольного сп'яніння, й алкотетстер зафіксував 0,69 проміле алкоголю.

В компанії розпочали службову перевірку та вибачилисm за те, що не виправдали довіру пасажирів.

Співробітницю пообіцяли звільнити, а начальнику потягу загрожує як мінімум сувора догана.

Що ще варто знати українцям

Вживання алкоголю пасажирами в поїздах Укрзалізниці заборонено, якщо це порушує громадський порядок.

Згідно до Правил перевезення, пасажирів, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння та порушують громадський порядок, можуть висадити з потягу. Окрім того, в їхньому квитку може бути зроблено відповідну відмітку про відмову в перевезенні.

Порушників також можуть оштрафувати. Відповідно до ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розпивання пива (крім безалкогольного) у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення) тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця планує запровадити європейську модель послуг. Зокрема, держава укладатиме угоду PSO. Вона має покривати компанії збитки, які виникають через дешеві квитки для пасажирів.

Також Укрзалізниця нарешті розставила всі крапки над "і" у популярній дискусії. Перевізник пояснив, чи мають пасажири самостійно збирати та здавати свою брудну постіль. В УЗ попрохали пасажирів проявляти взаємну повагу та трохи заздалегідь до прибуття потягу звільнити своє місце, щоб провідник міг забрати білизну.