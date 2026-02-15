Де шукати квитки на потяг УЗ Київ — Варшава — додаток для пасажирів

Як купити квиток на потяг УЗ Київ — Варшава — маловідома альтернатива
Незабаром українці святкуватимуть Міжнародний жіночий день. Багато хто мріє провести час з родиною, проте "урвати" квитки Укрзалізниці з Варшави назад до Києва дуже непросто — вони користуються підвищеним попитом. Досвдічена туристка розкрила, як придбати квитки на потрібний вам рейс з Польщі.
Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на відповідний ролик користувачки karamelkynaa в Instagram.
Де шукати квитки на прямий потяг Варшава — Київ
Мандрівниця порадила спочатку перевірити наявність квитків на потрібну дату у застосунку "Укрзалізниця".
Якщо посадкових квитків немає — завантажте застосунок польської транспортної компанії PKP Intercity. Відкрийте додаток, введіть місце відправлення та прибуття й оберіть потрібну дату.
Ви здивуєтесь, але у цьому застосунку будуть доступні квитки на цей популярний прямий потяг.
Що ще варто знати українцям
В 2025 році Укрзалізниця оновила частину рухомого складу. Один з мандрівників показав нові вагони плацкарт.
В них доволі чисто, біля кожного місця пасжира є окрема розетка та невеликий ліхтарик для читання. Також зникла верхня полиця для багажу і пасажирам стало в рази більш просторо та комфортніше.
Нові плацкарти, зокрема, курсують у складі потяга 21/22 Львів — Краматорськ. Варість квитків стратує від 550 гривень.
Раніше в УЗ попередили, що пасажири верхніх полиць не можуть без дозволу сідати на нижні місця в потязі. Користувачі мережі обурені через те, що вартість квитків для всіх однакова.
Також ми писали, що у 2026 році правила виїзду за кордон з України залізницею мають декілька важливих нюансів. Зокрема, деякі документи перевіряють прямо в поїзді, інші — на пункті пропуску.
