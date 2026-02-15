Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Як купити квиток на потяг УЗ Київ — Варшава — маловідома альтернатива

Як купити квиток на потяг УЗ Київ — Варшава — маловідома альтернатива

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 09:42
Де шукати квитки на потяг УЗ Київ — Варшава — додаток для пасажирів
Київський вокзал. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Незабаром українці святкуватимуть Міжнародний жіночий день. Багато хто мріє провести час з родиною, проте "урвати" квитки Укрзалізниці з Варшави назад до Києва дуже непросто — вони користуються підвищеним попитом. Досвдічена туристка розкрила, як придбати квитки на потрібний вам рейс з Польщі.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на відповідний ролик користувачки karamelkynaa в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Де шукати квитки на прямий потяг Варшава — Київ

Мандрівниця порадила спочатку перевірити наявність квитків на потрібну дату у застосунку "Укрзалізниця".

Якщо посадкових квитків немає — завантажте застосунок польської транспортної компанії PKP Intercity. Відкрийте додаток, введіть місце відправлення та прибуття й оберіть потрібну дату.

Ви здивуєтесь, але у цьому застосунку будуть доступні квитки на цей популярний прямий потяг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Що ще варто знати українцям

В 2025 році Укрзалізниця оновила частину рухомого складу. Один з мандрівників показав нові вагони плацкарт.

В них доволі чисто, біля кожного місця пасжира є окрема розетка та невеликий ліхтарик для читання. Також зникла верхня полиця для багажу і пасажирам стало в рази більш просторо та комфортніше.

Нові плацкарти, зокрема, курсують у складі потяга 21/22 Львів — Краматорськ. Варість квитків стратує від 550 гривень.

Раніше в УЗ попередили, що пасажири верхніх полиць не можуть без дозволу сідати на нижні місця в потязі. Користувачі мережі обурені через те, що вартість квитків для всіх однакова.

Також ми писали, що у 2026 році правила виїзду за кордон з України залізницею мають декілька важливих нюансів. Зокрема, деякі документи перевіряють прямо в поїзді, інші — на пункті пропуску.

Укрзалізниця подорож поїзди Варшава квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації