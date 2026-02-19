Проводница УЗ нарушила дисциплину из-за алкоголя — как ее наказали

В одном из поездов уволили проводницу из-за нарушения дисциплины. Фото: УЗ, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Одна из пассажирок Укрзализныци пожаловалась на неподобающее поведение проводницы в поезде — она распивала алкоголь на рабочем месте. Перевозчик начал служебную проверку, женщина быдет уволена, а начальнику поезда грозит строгий выговор.

Об этом сообщает Новини.LIVE

Нарушение дисциплины проводницей УЗ

К перевозчику обратилась одна из пассажирок, которая сообщила о том, что в поезде 059К Киев — Чоп холодно, нет горячей воды нет на чай, а проводница в состоянии алкогольного опьянения.

"Проводница пьяна как цеп. При входе никто билетов не проверял, просто зашли, она пила в своей кабине.(фото ее купе ниже). На видео пристала к мужчине, из-за билета который он взял по программе 3000 км, она требовала почему-то льготный, без причины. Как людей в нетрезвом состоянии допускают на смену? И почему перед отправкой начальник поезда не проверяет рабочий персонал, и состояние огня?", — обратилась пассажирка к перевозчику.

В УЗ сообщили, что той же ночью на станции Хмельницкий проводницу проверили на состояние алкогольного опьянения, и алкотетстер зафиксировал 0,69 промилле алкоголя.

В компании начали служебную проверку и извинились за то, что не оправдали доверие пассажиров.

Сотрудницу пообещали уволить, а начальнику поезда грозит как минимум строгий выговор.

Употребление алкоголя пассажирами в поездах Укрзализныци запрещено, если это нарушает общественный порядок.

Согласно Правилам перевозки, пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и нарушающих общественный порядок, могут высадить из поезда. Кроме того, в их билете может быть сделана соответствующая отметка об отказе в перевозке.

Нарушителей также могут оштрафовать. В соответствии со ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях, распитие пива (кроме безалкогольного) во всех видах общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения) влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от одного до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

