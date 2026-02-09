Нова модель для УЗ — чи зростуть тарифи для пасажирів

Вагон Укрзалізниці. Фото: УЗ

Укрзалізниця планує запровадити європейський спосіб підтримки пасажирських перевезень. Держава буде укладати угоду PSO й оплачуватиме компанії збитки, які виникають через низькі ціни на квитки.

Для цього пропонується використовувати кошти з бюджету, пише Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Що таке PSO і чому це потрібно для УЗ

PSO — це угода, за якою держава замовляє соціально важливі рейси й відшкодовує перевізникові різницю між реальною собівартістю й тарифом.

У Міністерстві розвитку громад та територій вважають, що цей механізм покращить фінансовий стан Укрзалізниці, а водночас залишить пасажирські перевезення доступними.

Тобто, держава покриє розрив між фактичною вартістю перевезення й тим, що пасажири платять за квиток.

Коли запрацює нова схема для Укрзалізниці

Про перехід на цю систему повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста під час воркшопу за участю Світового банку та ЄБРР.

Балеста зазначив, що модель відшкодування за рахунок бюджету покажуть уже в першому кварталі 2026 року. Це стане початковим кроком до повноцінної системи PSO відповідної до європейських правил. У результаті держава покриє розрив між фактичною вартістю перевезення й тим, що пасажири платять за квиток.

Що ще потрібно знати українцям

Раніше Укрзалізниця повідомляла про необхідність підвищити ціни на вантажні перевезення на 40 %, аби покрити 20 млрд грн збитків від пасажирських рейсів.

У Мінекономіки виступили проти цього, нагадавши, що тарифи не змінювали з 2009 року, тоді як витрати зросли.

"Просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту. Частина вантажів піде на дороги або просто зникне через зупинку підприємств", — заявив міністр економіки.

Раніше ми писали, який вигляд має новий плацкарт УЗ. Компанія додала шість нових вагонів плацкарт вітчизняного виробництва. В соцмережах показали умови в них та розповіли, як придбати квиток.

Також дізнайтесь, чому чоловіків іноді пускають у жіночі купе Укрзалізниці. За словами представника УЗ, в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця, що є у потязі, за рішенням начальника поїзда.