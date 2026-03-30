Главная Транспорт В Харькове начнут строить новую станцию метро: где она будет расположена

Дата публикации 30 марта 2026 07:32
Вагон метрополитена. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове продолжают строить новые станции третьей линии метро. На работы выделено 320 миллионов евро. Половину одолжили у Европейского банка реконструкции и развития, вторую половину — у Европейского инвестиционного банка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Программу социального и экономического развития Харьковской области.

План строительства

Реализация проекта предусматривает выполнение по меньшей мере таких пунктов:

  • строительство третьей линии Харьковского метрополитена от станции "Метростроителей" до станции "Одесская" длиной 3,47 км с двумя станциями - "Державинская" и "Одесская";
  • строительство электродепо "Алексеевское" на 100 вагонов для обслуживания третьей линии метрополитена;
  • приобретение подвижного состава метрополитена.

На сегодняшний день Харьковский городской совет использовал собственные средства в сумме 5,3 миллиона евро для завершения программы переселения.

В частности, городская власть приобрела у владельцев 86 земельных участков и объектов недвижимого имущества, которые были расположены в пределах зоны запланированного строительства.

Что известно о будущей станции "Державинская"

"Державинская" - проектируемая станция Харьковского метрополитена. Будет расположена возле Харьковского мясокомбината на Алексеевской линии метро, между станциями "Метростроителей" и "Каштановая", рядом с бывшей улицей Державинской.

Из-за действия закона о деколонизации станция будет иметь новое название. В 2023 году улицу Державинскую переименовали в честь погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Но какое название будет иметь станция, пока неизвестно.

Строительство этой станции необходимо для разгрузки станции "Левада", также она примет на себя пассажиров из пригородных автобусов и маршруток южного направления, и загрузит пересадочный узел "Метростроителей"/"Спортивная".

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
