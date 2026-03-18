Що відомо про станцію метро в Харкові, яка приховує секретний тунель

Ваоги потягу в харківському метрополітені. Фото: instagram.com/kh_metro

Однією з візитівок Харкова є метрополітен. Хоча він в рази менше за київський, його гілки охоплюють багато районів міста та спрощують дорогу на роботу тисячам містян. Крім того, його стіни ховають під час атак Росії.

Про те, яка зі станції метро в Харкові приховує "секретний" тунель, розкажуть Новини.LIVE.

Читайте також:

Секрети харківського метро

Станція метро "Київська" була відкрита 11 серпня 1984 року. Вона належить до колонних станцій мілкого закладення (її глибина складає близько 10 метрів) та розташована на синій, Салтівській лінії метрополітену.

Станція "Київська" з'єднує промислові райони міста із центром. Вона була названа на честь Києва не просто так — в радянські часи такі назви символізували братство республік та підкреслювали єдність українських міст. Крім того, станція має дизайн в українському стилі.

Станція побудована в стиль модернізму 1980-х років. Її головною візитівкою є довга платформа (104 метри). Її стіни прикрашені сірим та бежевим мармуром, а підлога — темним гранітом. "Київська" також оздоблена декоративними панелями з мотивами української вишивки. Минулого року станцію було модернізовано. Так, на "Київській" оновили освітлення та системи вентиляції.

Мало хто знає, що станція має "секретний" прихований тунель. Проте його не будували на випадок ядерного удару чи війни — він має технічне значення. Тунель є службовим — в ньому тестують нові вагони потягів.

Раніше ми розповідали про найгірші місця в вагонах метро, куди не варто сідати. Мало хто знає, що у вагонах є найменш продуваємі зони, обравши які, ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи.

В літній же час ви точно будете знати, які місця варто обирати для того, щоб врятуватись від спеки.

Також писали про одну з найгарніших станцій метрополітену в Європі — "Золоті ворота" в Києві. Завдяки своїм унікальним панно з історичними постатями та величезним бронзовим люстрам вона неодноразово потрапляла у рейтинг авторитетних видань світу — BootsnAll, The Daily Telegraph та The Guardian.

Часті питання

Як працює метро в Харкові у березні?

В розпал війни метрополітен працює щодня з 5:30 до 21:30. У будні потяги курсують кожна 15 хвилин (після 20:00 час очікування потяга зростає до 20-25 хвилин), у вихідні та свята — кожні 20-25 хвилин.

Проте метрополітен цілодобово відкриває двері у разі повітряної тривоги. У разі небезпеки українці мають можливість заночувати у вестибюлі чи на станції.

Скільки коштує проїзд в метро Харкова?

З початку війни проїзд у метро Харкова безкоштовний. До початку повномасштабного вторгнення Росії його вартість складала так само, як зараз у київському метрополітені — 8 гривень.