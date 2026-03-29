Проїзд в метро у квітні 2026 року: ціни у Києві, Харкові та Дніпрі

Проїзд в метро у квітні 2026 року: ціни у Києві, Харкові та Дніпрі

Дата публікації: 29 березня 2026 07:32
Оплата проїзду в столичному метрополітені. Фото: Новини.LIVE

У найбільших містах України доступний зручний вид транспорту — метрополітен. Його потяги не лише доставляють по справах. Стіни підземки захищають громадян під час масованих повітряних ударів Росії. 

Новини.LIVE розкажуть, скільки коштуватиме метро у квітні 2026 року у Києві, Харкові та Дніпрі.

Графік та ціни на проїзд в метро Києва

Інтервали руху між поїздами столичного метрополітену у квітні 2026 року, у будні дні у години пік складають 3-4 хвилини, а у міжпікові — 5-6 хвилин. У вихідні дні інтервали збільшуються до 6-7 хвилин.

Під час повітряної тривоги рух поїздів на наземній ділянці метро призупиняється, проте всі 46 підземних станцій працюють в режимі укриття.

У квітні 2026 року ціна на квиток столичного метрополітену залишається незмінною і складає 8 гривень. Сплатити проїзд можна через термінал банківською карткою, придбати електронний квиток через додаток "Київ Цифровий", чи отримати паперовий в автоматах, які є на кожній станції.

Графік та ціни на проїзд в метро Харкова

Харківський метрополітен, так само як і київський, складається із трьох гілок метро — синьої, зеленої та червоною. В його підземеллях розташовано 30 станцій.

У квітні 2026 року харківський метрополітен працюватиме щодня із з 5:30 до 21:30. У будні дні потяги курсують кожні 10 хвилин, а після 20:00 інтервал зростає до 15-25 хвилин. У вихідні потяги курсують кожні 20 хвилин. Від початку війни в Україні проїзд у харківському метро безкоштовний, у квітні 2026 року вхід так само буде вільним для містян та гостей Харкова.

Графік та ціни на проїзд в метро Дніпра

У квітні 2026 року дніпровський метрополітен не буде працювати під час комендантської години. Він відчиняє двері для пасажирів о 5:30, а останній потяг відправляється до 23:00. Проте як укриття метро працює цілодобово.

Варто пам'ятати, що під час військового стану громадяни мають обов’язково повинні мати при собі документи, що посвідчують особу.

Вартість разового проїзду в метрополітені Дніпра у квітні 2026 року складатиме 10 гривень. Проїзд можна оплатити за допомогою жетона, який можна придбати в касах метрополітену у вестибюлі станцій, а також за допомогою безконтактної банківської карти, смартфону чи годинника з PayPass.

Раніше Новини.LIVE розповідали. при будівництві якої станції метро в Києві були вимушені зносити та розпилювати навпіл будинки. Вважалося, що споруди, розташовані на лінії, не несуть жодної історичної цінності. Тому під час прокладання метро було знесено або цілі будинки, або їх половини.

Також Новини.LIVE писали про секретний перехід на станції київського метро "Позняки. На старих мапах київського метро, було нанесено перспективну лінію метро "Лівобережна". В різні часи її планували зробити то лінією метро, то швидкісного трамваю. 

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
