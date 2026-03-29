Проїзд в метро у квітні 2026 року: ціни у Києві, Харкові та Дніпрі

У найбільших містах України доступний зручний вид транспорту — метрополітен. Його потяги не лише доставляють по справах. Стіни підземки захищають громадян під час масованих повітряних ударів Росії.

Новини.LIVE розкажуть, скільки коштуватиме метро у квітні 2026 року у Києві, Харкові та Дніпрі.

Графік та ціни на проїзд в метро Києва

Інтервали руху між поїздами столичного метрополітену у квітні 2026 року, у будні дні у години пік складають 3-4 хвилини, а у міжпікові — 5-6 хвилин. У вихідні дні інтервали збільшуються до 6-7 хвилин.

Під час повітряної тривоги рух поїздів на наземній ділянці метро призупиняється, проте всі 46 підземних станцій працюють в режимі укриття.

У квітні 2026 року ціна на квиток столичного метрополітену залишається незмінною і складає 8 гривень. Сплатити проїзд можна через термінал банківською карткою, придбати електронний квиток через додаток "Київ Цифровий", чи отримати паперовий в автоматах, які є на кожній станції.

Графік та ціни на проїзд в метро Харкова

Харківський метрополітен, так само як і київський, складається із трьох гілок метро — синьої, зеленої та червоною. В його підземеллях розташовано 30 станцій.

У квітні 2026 року харківський метрополітен працюватиме щодня із з 5:30 до 21:30. У будні дні потяги курсують кожні 10 хвилин, а після 20:00 інтервал зростає до 15-25 хвилин. У вихідні потяги курсують кожні 20 хвилин. Від початку війни в Україні проїзд у харківському метро безкоштовний, у квітні 2026 року вхід так само буде вільним для містян та гостей Харкова.

Графік та ціни на проїзд в метро Дніпра

У квітні 2026 року дніпровський метрополітен не буде працювати під час комендантської години. Він відчиняє двері для пасажирів о 5:30, а останній потяг відправляється до 23:00. Проте як укриття метро працює цілодобово.

Варто пам'ятати, що під час військового стану громадяни мають обов’язково повинні мати при собі документи, що посвідчують особу.

Вартість разового проїзду в метрополітені Дніпра у квітні 2026 року складатиме 10 гривень. Проїзд можна оплатити за допомогою жетона, який можна придбати в касах метрополітену у вестибюлі станцій, а також за допомогою безконтактної банківської карти, смартфону чи годинника з PayPass.

