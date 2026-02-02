EasyJet розкритикував рішення ЄС щодо безкоштовної ручної поклажі — ціни на авіаквитки зростуть

Літак EasyJet. Фото: Easyjet.com

Керівник відомого європейського лоукостера easyJet Кентон Джарвіс попередив про можливе підвищення цін на авіаквитки. Причому це стосується всіх без виключення лоукостерів.

За його словами, це станеться після впровадження нової ініціативи Європарламенту, яке гарантує кожному пасажиру безкоштовну ручну поклажу, пише Simple Flying.

Що вирішив Європарламент

Минулого тижня депутати Європарламенту підтримали зміни до правил захисту авіапасажирів. Серед головного — право кожного пасажира без доплат брати в салон ручну поклажу до 7 кг із сумарними розмірами до 100 см, плюс ще одну особисту річ.

Це виглядає як шаг назустріч пасажирам, але в авіакомпаніях кажуть, що це удар по самій основі їхнього бізнесу.

Чому лоукостерам не подобається новий проєкт

Для таких авіакомпаній, як easyJet, Ryanair чи Wizz Air, додаткові та приховані збори є мало не половиною економіки. EasyJet щороку заробляє понад 3,4 млрд доларів саме на "додаткових опціях" — на багажі, виборі місця, пріоритетної посадці.

У середньому це близько 30 євро з кожного пасажира. Забрати плату за ручну поклажу буде означати або різко порізати витрати, або піднімати базові тарифи. Третього варіанту, кажуть у компанії easyJet, просто немає.

У салоні не вистачить місць

Кентон Джарвіс наполягає, що фізично всі валізи в салон не влізуть. Реально місць вистачає максимум для двох третин пасажирів. Решті багаж доведеться здавати в останній момент, уже біля трапа.

А це означає затримки, черги, збої в розкладі і ще більше роздратованих пасажирів. За його словами, замість "зручності" вийде суцільний логістичний хаос.

На скільки подорожчають квитки

За оцінками easyJet, якщо правило запрацює, середня ціна квитка буде не на користь пасажирів, які звикли літати за 20–30 євро. Ціна квитка може зрости приблизно на 25%. Тобто формально багаж буде "безкоштовним", але заплатять за нього всі просто через дорожчий тариф.

Поки що рішення Європарламенту має пройти погодження в Європейській Раді.

