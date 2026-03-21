Українка поскаржилася на перевірки в популярному аеропорту

Пасажири в аеропорту чекають на свій рейс.

Найменш приємна частина відпустки — це прибуття в аеропорт та очікування свого рейсу. Черги, перевірки багажу та постійні стреси. Українка поділилась своїм невдалим досвідом в аеропорту Бове у Франції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію користувачки dr.polinakr в соцмережі Threads.

Суворі перевірки в аеропорту Франції Бове

Українка розповіла, що на контролі в аеропорту утворюються довгі черги, бо митники дуже суворо перевіряють багаж пасажирів. Зокрема, забирають рідкі доглядові засоби, навіть без перевищень дозволеного об'єму.

Через тривалу процедуру туристка запінилася на свій рейс та була вимушена купувати дорогі квитки на інший літак.

"Аеропорт Бове вражає своїми перевірками ) зіп пакети, довгі перевірки, не повертають викинуті засоби(ми не вилетіли з аеропорту через довгу перевірку), покупка нового білету за 125 євро. Це треш , перший раз в житті таке", — написала мандрівниця.

Думки користувачів у коментарях розділились. Одна з мандрівниць розповіла, що прикордонники навіть порпались у її брудних речах, а інша зізналась, що пройшла митний контроль без проблем.

Одна з туристок розповіла, що вся справа у терміналі.

"Є два термінали , якщо ви були у новішому, тоді вам пощастило. У старому там повна ср*ка. Всі скаржаться саме на нього. Я в черзі на перевірку речей стояла 2,5 години", — написала вона.

Вона додала, що в неї дуже боліли спина та ноги, а прикордонники дуже повільно виконували свою роботу.

