Один з найбільших міжнародних хабів запровадив нові правила для пасажирів

Один з найбільших міжнародних хабів запровадив нові правила для пасажирів

Дата публікації: 7 квітня 2026 12:29
Аеропорт Сінгапура ввів нові обмеження: що треба знати туристам
Пасажири поспішають на свій літак в аеропорту. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

Великий міжнародний транзитний вузол запроваджує нові суворі правила щодо повербанків. Аеропорт Сінгапура вирішив дозволити пасажирам брати з собою на борт літака не більше двох портативних зарядних пристроїв. Нові правила почнуть діяти вже з 15 квітня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Нові правила в аеропорту Сінгапура

Пасажири, які будуть мати в ручній поклажі більше двох повербанків, повинні будуть здати решту перед посадкою на борт літака у багажне відділення.

"Зовнішні акумулятори також не можна заряджати на борту літака, і пасажирам рекомендується не використовувати їх для заряджання своїх пристроїв під час польоту", — йдеться в повідомленні.

Нові правила відповідають оновленим глобальним рекомендаціям з безпеки, опублікованим Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО) 2 квітня.

Заборона пов'язана із тим, що літій-іонні акумулятори в портативних зарядних пристроях можуть спричинити пожежу в літаку та закритих приміщеннях салону.

Нові вимоги ІКАО мають на меті зменшити ризики, водночас враховуючи потреби пасажирів під час подорожі. Вони набудуть чинності лише з 15 квітня 2026 року. За цей час буде проведено навчання персоналу з обслуговування пасажирів та співробітників служби безпеки аеропорту.

Авіакомпанії можуть застосовувати більш суворі правила щодо повербанків, тому пасажирам варто перевірити вимоги перед польотом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що італійська компанія ITA Airways дозволила пасажирам мандрувати разом зі своїми собаками. Для мандрівників із собаками будуть відведені окремі місця в літаку, кількість яких буде обмежена. Крім того, власникам чотирилапих треба мати при собі паспорт тварини, чинний у ЄС або ветеринарний сертифікат.

Також Новини.LIVE писали, повербанки з якою ємністю пасажирам дозволяється брати із собою на борт літака. У більшості випадків у мандрівників навряд чи виникнути проблеми з повербанками ємністю до 100 Вт·год (приблизно до 27 000 мА·год при 3,7 В), а ось для пристроїв ємністю від 100 до 160 Вт·год — часто потрібне погодження з авіаперевізником.

аеропорти подорож повербанк
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
