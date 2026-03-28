Ryanair карає суворими штрафами пасажирів-порушників

Ryanair карає суворими штрафами пасажирів-порушників

Дата публікації: 28 березня 2026 19:19
Ryanair карає суворими штрафами пасажирів-порушників
Літак авіакомпанії Ryanair доставляє пасажирів. Фото: Reuters

Агресивні пасажири не лише загрожують безпеці під час польоту, через них авіакомпанії можуть нести суттєві збитки. Ірландський лоукостер Ryanair запровадив суворі правила поводження мандрівників. Зокрема, порушників дисципліни штрафуватимуть на кругленьку суму.

Ryanair штрафує за порушення дисципліни на борту

Компанія Ryanair внесла зміни до своїх правил. Компанія залишає за собою "право накласти штраф у розмірі 500 євро, якщо ваша поведінка призведе до того, що вас не допустять на борт, у тому числі в тих випадках, коли зміна маршруту не була необхідною".

Ryanair може вживати будь-яких заходів реагування на поведінку порушників, яка створює небезпеку для будь-якої особи або майна в літаку, перешкоджає екіпажу виконувати свої обов'язки, не дотримується інструкцій екіпажу або дратує, ображає, залякує, лякає чи завдає шкоди будь-якому пасажиру або члену екіпажу.

Порушників можуть висадити з літака, відмовити у перевезенні будь-яким іншим рейсом, а також притягнути до адміністративної відповідальності.

Ірландська авіакомпанія сподівається, що штраф "виступить стримуючим фактором" для викорінення неприйнятної поведінки на борту літаків. Крім того, компанія може подати на порушника позов на завдання майнових збитків та внести його до "чорного списку.

Часті питання

Яку сумку українці можуть взяти на борт літака Ryanair без доплат?

З вересня 2025 року пасажири, які подорожують за базовим квитком, отримали можливість без жодних доплат брати на борт сумку розміром до 40 см × 30 см × 20 см вагою до 10 кг. За їх перевищення сумки доведеться здавати в багаж та доплачувати за це окрему суму.

Коли українцям необхідно зареєстуватися на рейс Ryanair?

Якщо ви бронювали місця в літаку одразу під час покупки квитків — check-in буде доступний за 60 діб до вильоту. В іншому випадку реєстрація відкривається за 24 години до подорожі та закривається за 2 години до запланованого вильоту.

Для реєстрації на рейс вам необхідно обрати іконку "Bookings" зі своїм рейсом та обравши значок "check-in" ввести необхідні дані. За реєстрацію в аеропорту доведеться доплачувати.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
