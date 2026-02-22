Габаритна лампа на станції метро — машиніст розповів, для чого вона потрібна

Для чого на кожній станцій метро встановлена габаритна лампа. Фото: Новини.LIVE, AP. Колаж: Новини.LIVE

Київський метрополітен щодня без вихідних доставляє на роботу та по справах тисячі киян та гостей міста. Мало хто замислюється про дрібнички, які допомагають машиністам столичного метро у виконанні рейсів.

Зокрема, для чого на кожній станції метро в кінці платформи встановлена габаритна лампа повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на досвідченого машиніста dmitrij.roda в TikTok.

Габаритна лампа в метро

Машиніст пояснив, що габаритні лампи встановлені на кожній станції у кінці платформи — між крайнім вагоном та обмежувальною лінією.

"Ця лампа допомагає машиністу підсвічувати останні вагони для того, щоб бачити, як пасажири заходять в останні двері і будь-які їх речі, навіть ті, які виходять за габарити — нам було добре видно у дзеркалі заднього виду", — поділився працівник столичного метрополітену.

Чоловік додав, що колір лампи було обрано не просто так — вона виходить за межі габаритів платформи.

Таким чином, ці лампи підсвічують машиністам, які речі заважають при посадці у задніх вагонах потягу та заважають закрити двері.

Що ще варто знати українцям

З початку війни в Києві змінились назви деяких станцій метро. У травні 2023 року Київська міська рада перейменувала 3 станції метро.

Станція "Дружби народів" після перейменування отримала назву "Звіринецька". Станція "Площа Льва Толстого", яка раніше носила ім'я російського класика, стала площею "Українських Героїв".

Проєктна станція "Проспект Правди" будується як "Варшавська" на честь однойменного житлового масиву поблизу.

Раніше досвідчений машиніст заспокоїв, чому не варто боятися, якщо вагон метро зупинитися просто посеред тунелю. Справа в тому, що як правило, потяг зупиняють серед тунелю задля висадки людей, які проводять певні роботи в підземці під час руху поїздів.

Також ми писали про найгірші місця в вагонах метро, куди не варто сідати. Мало хто знає, що у вагонах є найменш продуваємі зони, обравши які, ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи.