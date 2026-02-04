Відео
Головна Транспорт Якими були перші станції метро у Києві — архівні фото

Якими були перші станції метро у Києві — архівні фото

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 07:31
Архівні фото перших станцій метро Києва — як запускали підземку
Ескалатор Київського метрополітену. Фото: Facebook.com/kyivmetro

У листопаді 1960 року в Києві запустили перший відрізок метрополітену. Він містив п’ять зупинок і став початком підземного сполучення столиці. 

Сайт Новини.LIVE розкаже, який вигляд мали перші станції київського метрополітену під час їх відкриття. 

Читайте також:
Якими були перші станції метро у Києві - архівні фото - фото 1
Наземний вестибюль станції "Університет" Київського метрополітену, 1960 рік. Фото: Babel/ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

П’ять станцій, з яких почалося метро

Перша ділянка з’явилася на Святошинсько-Броварській лінії. У 1949 року почали пробивати тунелі метро від сучасної станції "Дніпро". Тут же було перше депо. Перша "збійка" тунелів відбулася 1951-го між станціями "Дніпро" та "Арсенальна". Остання — у 1959-м між "Університетом" та "Вокзальною".

Якими були перші станції метро у Києві - архівні фото - фото 2
 Керівники УРСР оглядають станцію "Хрещатик" у день відкриття метрополітену, 6 листопада 1960 року. Фото: Babel/ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Першими станціями, якими змогли скористатися кияни та гості столиці, стали "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" і "Дніпро". 

Ці п’ять пунктів з’єднали головні зони міста: залізничний вокзал, центр і промислові райони. 

Якими були перші станції метро у Києві - архівні фото - фото 3
Оздоблювальні роботи на пероні станції "Вокзальна" Київського метрополітену. Фото: Babel/ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Особливості спорудження 

Перші зупинки звели у стилі сталінського ампіру із мармуром, гранітом та масивними формами. Умови роботи були важкими. 

Якими були перші станції метро у Києві - архівні фото - фото 4
Оздоблювальні роботи на станції "Хрещатик" Київського метрополітену. Фото: Babel/ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного


На правому березі Києва будівельники постійно зустрічалися з підземними водами і щільними ґрунтами. Тунелі прокладали на великій глибині. 

Завдяки цьому виникла "Арсенальна" — найглибша у світі зупинка метро. Її позначка: 105,5 м. Станцію будували за лондонським методом: спочатку звели наземний вестибюль, а далі кілька місяців опускали його вниз. 

Якими були перші станції метро у Києві - архівні фото - фото 5
Скульптура Леніна на станції "Університет" Київського метрополітену, 6 листопада 1960 року. Фото: Babel/ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Метро, яке задумали до війни 

Ідею збудувати підземку у Києві висунули ще наприкінці XIX століття. На початку XX століття її знову обговорювали, але кілька війн перервали роботу. 

До практичної реалізації повернулися лише після Другої світової. 1945 року затвердили схему з трьома гілками — вона збереглася донині. 

Якими були перші станції метро у Києві - архівні фото - фото 6
Станція метро "Дніпро" у Києві, липень 1962 року. Фото: Babel/ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Раніше ми розповідали про одну з найгарніших станцій метро в Харків, стіни якої нагадують льодовий палац.

Також дізнайтеся, яке метро в Україні здатне витримати ядерний удар

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
