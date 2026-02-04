Архівні фото перших станцій метро Києва — як запускали підземку

Ескалатор Київського метрополітену. Фото: Facebook.com/kyivmetro

У листопаді 1960 року в Києві запустили перший відрізок метрополітену. Він містив п’ять зупинок і став початком підземного сполучення столиці.

Сайт Новини.LIVE розкаже, який вигляд мали перші станції київського метрополітену під час їх відкриття.

Наземний вестибюль станції "Університет" Київського метрополітену, 1960 рік. Фото: Babel/ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

П’ять станцій, з яких почалося метро

Перша ділянка з’явилася на Святошинсько-Броварській лінії. У 1949 року почали пробивати тунелі метро від сучасної станції "Дніпро". Тут же було перше депо. Перша "збійка" тунелів відбулася 1951-го між станціями "Дніпро" та "Арсенальна". Остання — у 1959-м між "Університетом" та "Вокзальною".

Керівники УРСР оглядають станцію "Хрещатик" у день відкриття метрополітену, 6 листопада 1960 року. Фото: Babel/ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Першими станціями, якими змогли скористатися кияни та гості столиці, стали "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" і "Дніпро".

Ці п’ять пунктів з’єднали головні зони міста: залізничний вокзал, центр і промислові райони.

Оздоблювальні роботи на пероні станції "Вокзальна" Київського метрополітену. Фото: Babel/ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Особливості спорудження

Перші зупинки звели у стилі сталінського ампіру із мармуром, гранітом та масивними формами. Умови роботи були важкими.

Оздоблювальні роботи на станції "Хрещатик" Київського метрополітену. Фото: Babel/ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного



На правому березі Києва будівельники постійно зустрічалися з підземними водами і щільними ґрунтами. Тунелі прокладали на великій глибині.

Завдяки цьому виникла "Арсенальна" — найглибша у світі зупинка метро. Її позначка: 105,5 м. Станцію будували за лондонським методом: спочатку звели наземний вестибюль, а далі кілька місяців опускали його вниз.

Скульптура Леніна на станції "Університет" Київського метрополітену, 6 листопада 1960 року. Фото: Babel/ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Метро, яке задумали до війни

Ідею збудувати підземку у Києві висунули ще наприкінці XIX століття. На початку XX століття її знову обговорювали, але кілька війн перервали роботу.

До практичної реалізації повернулися лише після Другої світової. 1945 року затвердили схему з трьома гілками — вона збереглася донині.

Станція метро "Дніпро" у Києві, липень 1962 року. Фото: Babel/ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

