Архівні фото перших станцій метро Києва — як запускали підземку

Якими були перші станції метро у Києві — архівні фото
У листопаді 1960 року в Києві запустили перший відрізок метрополітену. Він містив п’ять зупинок і став початком підземного сполучення столиці.
П’ять станцій, з яких почалося метро
Перша ділянка з’явилася на Святошинсько-Броварській лінії. У 1949 року почали пробивати тунелі метро від сучасної станції "Дніпро". Тут же було перше депо. Перша "збійка" тунелів відбулася 1951-го між станціями "Дніпро" та "Арсенальна". Остання — у 1959-м між "Університетом" та "Вокзальною".
Першими станціями, якими змогли скористатися кияни та гості столиці, стали "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" і "Дніпро".
Ці п’ять пунктів з’єднали головні зони міста: залізничний вокзал, центр і промислові райони.
Особливості спорудження
Перші зупинки звели у стилі сталінського ампіру із мармуром, гранітом та масивними формами. Умови роботи були важкими.
На правому березі Києва будівельники постійно зустрічалися з підземними водами і щільними ґрунтами. Тунелі прокладали на великій глибині.
Завдяки цьому виникла "Арсенальна" — найглибша у світі зупинка метро. Її позначка: 105,5 м. Станцію будували за лондонським методом: спочатку звели наземний вестибюль, а далі кілька місяців опускали його вниз.
Метро, яке задумали до війни
Ідею збудувати підземку у Києві висунули ще наприкінці XIX століття. На початку XX століття її знову обговорювали, але кілька війн перервали роботу.
До практичної реалізації повернулися лише після Другої світової. 1945 року затвердили схему з трьома гілками — вона збереглася донині.
