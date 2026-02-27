Метро Позняки — куда ведет замурованный переход со станции

Секретный переход на станции "Позняки" в Киеве. Фото: УНИАН, кадр из видео. Коллаж: Новини.LIVE

Станция киевского метро "Позняки" скрывает тайный переход, о котором даже не догадываются киевляне. О наличии этого перехода сообщил украинский блогер DF1.

Станция Позняки — тайный переход

Блогер DF1 разъяснил, в чем заключается тайна белых ниш, которые замечает каждый, кто оказывается на этой станции.

Загадочные ниши на станции метро "Позняки". Фото: кадр из видео

По его объяснению, за этими нишами спрятан переход на другую станцию, которую так и не построили.

Станцию "Позняки" открыли в 1994 году. Тогда район считался отдаленным, и доехать туда было непросто.

"Именно поэтому открытие метро значительно упростило жизнь жителей района в отличие от, например, жителей Троещины", — рассказал блогер.

Разгадка тайны — в старых картах метро

Автор канала объяснил, что на многих старых схемах метро видно намеченную, но непостроенную ветку.

"Если мы посмотрим на старые карты киевского метро, то заметим на них перспективную линию метро "Левобережная". В разное время ее планировали сделать то линией метро, то скоростного трамвая. А на станции метро "Позняки" как раз и должен был быть мощный пересадочный узел с переходом на одну из станций Левобережной линии", — рассказал он.

То есть эти белые ниши на станции метро Позняки, как и галерея над путями, являются закладкой под будущий переход на станцию Левобережной линии метро, которую, к сожалению, так и не построили.

