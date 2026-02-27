Видео
Тайна станции метро "Позняки" — куда вел замурованный переход

Тайна станции метро "Позняки" — куда вел замурованный переход

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 07:33
Метро Позняки — куда ведет замурованный переход со станции
Секретный переход на станции "Позняки" в Киеве. Фото: УНИАН, кадр из видео. Коллаж: Новини.LIVE

Станция киевского метро "Позняки" скрывает тайный переход, о котором даже не догадываются киевляне. О наличии этого перехода сообщил украинский блогер DF1.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на видео блогера.

Читайте также:

Станция Позняки — тайный переход

Блогер DF1 разъяснил, в чем заключается тайна белых ниш, которые замечает каждый, кто оказывается на этой станции.

Станція київського метро "Позняки" приховує таємний перехід - фото 1
Загадочные ниши на станции метро "Позняки". Фото: кадр из видео

По его объяснению, за этими нишами спрятан переход на другую станцию, которую так и не построили.

Станцию "Позняки" открыли в 1994 году. Тогда район считался отдаленным, и доехать туда было непросто.

"Именно поэтому открытие метро значительно упростило жизнь жителей района в отличие от, например, жителей Троещины", — рассказал блогер.

Разгадка тайны — в старых картах метро

Автор канала объяснил, что на многих старых схемах метро видно намеченную, но непостроенную ветку.

"Если мы посмотрим на старые карты киевского метро, то заметим на них перспективную линию метро "Левобережная". В разное время ее планировали сделать то линией метро, то скоростного трамвая. А на станции метро "Позняки" как раз и должен был быть мощный пересадочный узел с переходом на одну из станций Левобережной линии", — рассказал он.

То есть эти белые ниши на станции метро Позняки, как и галерея над путями, являются закладкой под будущий переход на станцию Левобережной линии метро, которую, к сожалению, так и не построили.

Ранее мы рассказывали о станциях метро в Киеве, где никогда не выходят пассажиры.

Оказывается, что несмотря на новые идеи и проекты в стенах киевского метро спрятаны недостроенные и заброшенные станции-призраки.

Также мы писали о метрополитене во Львове - что успели построить в советские времена и почему остановили процесс.

Проекты 1970-х предусматривали два тоннеля под центром города, пригодными для метро. К ним должны были подходить наземные линии.

Один тоннель планировали проложить от района Подзамче до перекрестка Франко и Снопковской. Другой — от начала Сахарова до Лычаковской. Подземные работы стартовали с сооружения вентиляционной шахты во дворе дворца Потоцких.

Киев метро тайна метрополитен станции метро
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
