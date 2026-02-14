Де в метро Києва заховані "станції-привиди" — перелік та фото

Люди в київському метро. Фото: УНІАН

Метрополітен — головна транспортна артерія столиці, де попри війну продовжують розбудовувати метро. Попри нові ідеї та проєкти в стінах київського метро заховані недобудовані та покинуті станції-привиди.

Станція "Львівська брама"

Вона розташована на зеленій гілці метро між станціями "Золоті Ворота" та "Лук`янівською". Проїзд між цими станціями вдвічі довший, ніж між іншими станціями. Якщо придивитися, то можна помітити частково освітлені платформи, на які вже понад 20 років не ступала нога пасажира.

Будівництво "Львівської брами" стартувало ще у 1991 році, проте через складну економічну ситуацію у 1997 році роботи було зупинено.

У 2018 році було відкрито проєкт із добудови станції, проте через війну у 2022 році її знову відклали через нестачу фінансування.

Станція "Теличка"

Ця "станція-привид" захована між "Видубичами" та Південним мостом. Вона отримала таку назву через локацію. Станція розташована під Нижньою Теличкою, де у давнину випасали корів.

Її будували у період з 1980 по 1992 роки. Проте станцію так і ге відкрили через те, що над нею розташовані здебільшого промислові об`єкти. Станцію освітлюють та прибирають, проте не відомо, чи відчинить вона колись свої двері для пасажирів.

Станція "Теличка". Фото: Live Journal

Станція "Герцена"

Вона захована між станціями "Дорогожичі" та "Лук`янівська". Її мали відкрити разом із "Дорогожичами" проте через економічні негаразди проєкт був заморожений на першому етапі.

У 1990-х роках в тунелі встигли викопати вентиляційну шахту із виходом на вулицю та встановити кілька технічних вузлів із платформою.

Станція "Герцена". Фото: facebook.com/spraga.info

З початку війни в Києві змінились назви деяких станцій метро. Київська міська рада у травні 2023 року перейменувала 3 станції метро.

Станція "Дружби народів" після перейменування отримала назву "Звіринецька". Станція "Площа Льва Толстого", яка раніше носила ім'я російського класика, стала площею "Українських Героїв".

Проєктна станція "Проспект Правди" будується як "Варшавська" на честь однойменного житлового масиву поблизу.

