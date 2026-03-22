Світовий рейтинг авіакомпаній 2026: Європа здала позиції

Авіакомпанія Turkish Airlines стала кращою в Європі.

Щорічна премія World's Best Airline Awards оголосила спісок переможців. Експерти відібрали кращі авіакомпанії світу у 2026 році. Впливова премія дала оцінку діяльності авіаперевізників у межах усієї планети.

ТОП-5 найкращих авіакомпаній світу у 2026 році

Всі п'ять найкращих авіакомпаній світу розташовані в Азії.

Авіакомпанія Qatar Airways була названа найкращою авіакомпанією світу з повним спектром послуг. Друге місце посіла Cathay Pacific, третє — Singapore Airlines, четверте — Korean Air (минулорічний переможець) та п'яте — STARLUX Airlines.

Найкращі авіакомпанії Європи у 2026 році

Що стосується авіакомпаній Європи, то найвищий рейтинг повноцінного європейського перевізника, що надає повний спектр послуг, посіла компанія Turkish Airlines. Вона зайняла сьоме місце в загальному заліку.

Далі призові місця серед європейців зайняли Virgin Atlantic, яка посіла 13-те місце, KLM – 18-те, Air France — 19-те, а LOT Polish Airlines – 20-те.

Рейтинг кращих бюджетних авіакомпаній Європи

AirlineRatings також склав окремий рейтинг для лоукостерів та гібридних авіакомпаній Європи.

Серед лоукост-перевізників AirBaltic посіла найвищий рейтинг, посівши четверте місце в загальному заліку.

Наступним найкращим серед лоукост-перевізників у Європі став easyJet на восьмому місці, за ним Wizz Air на дев'ятому. Ryanair посів 11-е місце, за ним йдуть Jet2 на 12-му та TUI Group на 13-му. Norwegian посів 16-те місце, а Vueling — 19-те.

Найкращою гібридною авіакомпанією цього року стала німецька Lufthansa.

Серед інших високорейтингових європейських гібридних авіакомпаній в рейтингу є SWISS (сьоме місце), Finnair (восьме), British Airways (дев'яте місце), TAP Portugal (10-те місце), Iberia (11-те місце), Air Europa (15-те місце), SAS (16-те місце), Austrian Airlines (18-те місце) та ITA Airways (20-те місце).

Нещодавно виявилося, що понад 60 тисяч авіаційних деталей із фальшивими документами опинилися в літаках найбільших авіакомпаній світу — від Ryanair до American Airlines. Схему організували через британську компанію AOG Technics.

Суть схеми була проста і дуже небезпечна: до вживаних або неперевірених деталей "домальовували" документацію. При цьому, шахраї робили це просто зі своєго домашнього комп’ютера. За кілька років через цю схему продали понад 60 тисяч компонентів.

Європейські авіакомпанії попередили, що авіаквитки подорожчають через різкий ріст цін на паливо. Причиною цього стала війна в Ірані та проблеми з перевезенням нафти через Перську затоку. Тому найближчим часом пасажирам доведеться платити більше, навіть якщо зараз ціни ще виглядають стабільними.

