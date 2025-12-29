Яка зарплата у пілота — середній річний дохід

Пілот керує літаком. Фото: Freepik

Заробітна плата пілотів залежить від авіакомпанії, в якій вони працюють, і кількості годин, які вони налітали. Нещодавно в мережі з'явилась інформація про зарплату капітана American Airlines. Заробіток пілотів настільки високий, що змушує більшість людей переосмислити свою кар'єру.

Про це пише The New York Post.

Реклама

Читайте також:

Скільки в середньому заробляє пілот

В Мережу потрапив скриншот з відомостями про заробітну плату капітана літака Boeing 737 авіакомпанії American Airlines, що базується в Маямі. Згідно з оприлюдненими даними, річна зарплата пілота становить 458 тисяч доларів.

Однією з причин, чому в них така заробітна плата — це висока погодинна оплата праці, яка становить близько 360 доларів.

A Miami-based American Airlines Boeing 737 captain has posted their salary pay statement on reddit, leaving many people speechless.



The pilot’s total year to date compensation was $458K, with the hourly pay being $360+ (flight hours only).



Some comments suggest the pilot isn’t… pic.twitter.com/3yH1Z5zB1s — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 23, 2025

Капітани таких величезних літаків, як Boeing 777 або Airbus A350, можуть заробляти до 450 доларів на годину. За даними Flying, пілот в середньому літає близько 900 годин на рік — 75 годин на місяць.

Частина користувачів мережі підтримала те, що пілоти мають отримувати гідну зарплату, адже вони несуть відповідальність за велику кількість життів.

"Я абсолютно не маю нічого проти того, щоб хлопець, який відповідає за машину, що тримає мене на величезній висоті, отримував великі гроші".

"Коли ваше життя залежить від когось, ви хочете, щоб за штурвалом був найкомпетентніший фахівець. Мені подобається, що капітани отримують високу зарплату і мають необхідну підготовку та досвід, щоб забезпечити безпеку польотів".

Інші ж користувачі не заздрять пілотам, навіть попри високі заробітки.

"Навіть за 500 тисяч доларів я б не погодився мати справу з жахливими графіками, аеропортами, постійними проживаннями в готелях, профспілковими балачками, затримками тощо".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лоукостер Wizz Air запустив нові рейси із найближчого до України аеропорту.

Також дізнавайтеся, що трапиться, якщо не перевести телефон у "режим польоту" в літаку.