Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Зарплати пілотів — хто отримує найбільше в цивільній авіації

Зарплати пілотів — хто отримує найбільше в цивільній авіації

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 18:13
Яка зарплата у пілота — середній річний дохід
Пілот керує літаком. Фото: Freepik

Заробітна плата пілотів залежить від авіакомпанії, в якій вони працюють, і кількості годин, які вони налітали. Нещодавно в мережі з'явилась інформація про зарплату капітана American Airlines. Заробіток пілотів настільки високий, що змушує більшість людей переосмислити свою кар'єру.

Про це пише The New York Post.

Реклама
Читайте також:

Скільки в середньому заробляє пілот 

В Мережу потрапив скриншот з відомостями про заробітну плату капітана літака Boeing 737 авіакомпанії American Airlines, що базується в Маямі. Згідно з оприлюдненими даними, річна зарплата пілота становить 458 тисяч доларів.

Однією з причин, чому в них така заробітна плата — це висока погодинна оплата праці, яка становить близько 360 доларів.

Капітани таких величезних літаків, як Boeing 777 або Airbus A350, можуть заробляти до 450 доларів на годину. За даними Flying, пілот в середньому літає близько 900 годин на рік — 75 годин на місяць.

Частина користувачів мережі підтримала те, що пілоти мають отримувати гідну зарплату, адже вони несуть відповідальність за велику кількість життів.

"Я абсолютно не маю нічого проти того, щоб хлопець, який відповідає за машину, що тримає мене на величезній висоті, отримував великі гроші".

"Коли ваше життя залежить від когось, ви хочете, щоб за штурвалом був найкомпетентніший фахівець. Мені подобається, що капітани отримують високу зарплату і мають необхідну підготовку та досвід, щоб забезпечити безпеку польотів".

Інші ж користувачі не заздрять пілотам, навіть попри високі заробітки.

"Навіть за 500 тисяч доларів я б не погодився мати справу з жахливими графіками, аеропортами, постійними проживаннями в готелях, профспілковими балачками, затримками тощо".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лоукостер Wizz Air запустив нові рейси із найближчого до України аеропорту

Також дізнавайтеся, що трапиться, якщо не перевести телефон у "режим польоту" в літаку. 

зарплати авіаквитки гроші авіація пілоти
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації