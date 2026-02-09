Відео
Чому не варто змінювати валюту під час бронювання квитків Ryanair

Дата публікації: 9 лютого 2026 14:12
Купівля квитків Ryanair — як не переплачувати при обміні валют
Літак Ryanair. Фото: Pexels

Популярний ірландський лоукостер Ryanair звинувачують у шахрайстві. Річ у тім, що компанія  на своєму веб-сайті завищує ціни на бронювання квитків при зміні валюти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Читайте також:

Як Ryanair дурить пасажирів

Нещодавнє дослідження організації Which?, що захищає права споживачів, виявило, що курси обміну валют, які використовуються на веб-сайті авіакомпанії, є невигідними у порівняні з іншими сайтами.

Зокрема, сім`ї з чотирьох осіб, яка цього літа летить з Аліканте (Іспанія) до Лондона (Британія), відповідно до актуального курсу валют на лютий 2026 року доведеться викласти 1439 євро. 

Проте якщо на сайті Ryanair змінюєш валюту на фунт стерлінгів — родина переплачує в середньому 93 євро за ті ж самі квитки.

Експерти зауважили, що проблема повторювалася при бронюванні багатьох рейсів.

На щастя у пасажирів є можливість не переплачувати на квитках.

Мандрівники можуть відмовитися від автоматичного курсу обміну валют Ryanair у кілька етапів:

  • після введення номера платіжної картки з'являється цифра, що показує курс обміну валют Ryanair. 
  • на екрані з`явиться непомітна стрілка із написом "Хочете дізнатися більше про наш гарантований курс обміну валют?".
  • натисніть на цю стрілку, і ви побачите повідомлення: "Якщо ви не бажаєте приймати курс обміну валют, ви можете оплатити квиток у валюті польоту, а обмін валюти здійснити через свого постачальника платіжних послуг". 
  • ви помітите заздалегідь відмічене поле та повідомлення: "Ми рекомендуємо не знімати галочку з цього поля, щоб ви отримали наш гарантований обмінний курс".
  • зніміть галочку з поля, і ваш обмінний курс буде розрахований вашим банком, а не Ryanair. 

Хоча банківський курс валют коливається, він є в рази вигіднішим за пропозицію лоукостера.

Що ще варто знати українцям

Українці, що подорожують із Ryanair, мають вчасно зареєструватися на рейс — інакше їх не пусять в літак борт чи змусять оплачувати штраф.

Check in закривається за 2 години до вильоту. Реєстрація доступна в аеропорту до 40 хвилин перед вильотом, але вона вже вартуватиме 55 євро.  

Зареєструватись на рейс безкоштовно можна в мобільному додатку або на сайті Ryanair.

Раніше ми розповідали, що клієнтам Wizz Air дозволяється брати з собою ручну поклажу, яку можна розмістити під сидінням. Її максимальний розмір може становити 40 x 30 x 20 см, вага — до 10 кг, а коліщатка валізи не повинні додавати більш як 5 см до розміру сумки.

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

