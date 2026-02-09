Купівля квитків Ryanair — як не переплачувати при обміні валют

Літак Ryanair. Фото: Pexels

Популярний ірландський лоукостер Ryanair звинувачують у шахрайстві. Річ у тім, що компанія на своєму веб-сайті завищує ціни на бронювання квитків при зміні валюти.

Про це повідомляє Daily Express.

Як Ryanair дурить пасажирів

Нещодавнє дослідження організації Which?, що захищає права споживачів, виявило, що курси обміну валют, які використовуються на веб-сайті авіакомпанії, є невигідними у порівняні з іншими сайтами.

Зокрема, сім`ї з чотирьох осіб, яка цього літа летить з Аліканте (Іспанія) до Лондона (Британія), відповідно до актуального курсу валют на лютий 2026 року доведеться викласти 1439 євро.

Проте якщо на сайті Ryanair змінюєш валюту на фунт стерлінгів — родина переплачує в середньому 93 євро за ті ж самі квитки.

Експерти зауважили, що проблема повторювалася при бронюванні багатьох рейсів.

На щастя у пасажирів є можливість не переплачувати на квитках.

Мандрівники можуть відмовитися від автоматичного курсу обміну валют Ryanair у кілька етапів:

після введення номера платіжної картки з'являється цифра, що показує курс обміну валют Ryanair.

на екрані з`явиться непомітна стрілка із написом "Хочете дізнатися більше про наш гарантований курс обміну валют?".

натисніть на цю стрілку, і ви побачите повідомлення: "Якщо ви не бажаєте приймати курс обміну валют, ви можете оплатити квиток у валюті польоту, а обмін валюти здійснити через свого постачальника платіжних послуг".

ви помітите заздалегідь відмічене поле та повідомлення: "Ми рекомендуємо не знімати галочку з цього поля, щоб ви отримали наш гарантований обмінний курс".

зніміть галочку з поля, і ваш обмінний курс буде розрахований вашим банком, а не Ryanair.

Хоча банківський курс валют коливається, він є в рази вигіднішим за пропозицію лоукостера.

Що ще варто знати українцям

Українці, що подорожують із Ryanair, мають вчасно зареєструватися на рейс — інакше їх не пусять в літак борт чи змусять оплачувати штраф.

Check in закривається за 2 години до вильоту. Реєстрація доступна в аеропорту до 40 хвилин перед вильотом, але вона вже вартуватиме 55 євро.

Зареєструватись на рейс безкоштовно можна в мобільному додатку або на сайті Ryanair.

Раніше ми розповідали, що клієнтам Wizz Air дозволяється брати з собою ручну поклажу, яку можна розмістити під сидінням. Її максимальний розмір може становити 40 x 30 x 20 см, вага — до 10 кг, а коліщатка валізи не повинні додавати більш як 5 см до розміру сумки.

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.