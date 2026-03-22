Мировой рейтинг авиакомпаний 2026 года: Европа сдала позиции

Авиакомпания Turkish Airlines стала лучшей в Европе. Фото: Leeham

Ежегодная премия World's Best Airline Awards объявила список победителей. Эксперты отобрали лучшие авиакомпании мира в 2026 году. Влиятельная премия дала оценку деятельности авиаперевозчиков в пределах всей планеты.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Читайте также:

ТОП-5 лучших авиакомпаний мира в 2026 году

Все пять лучших авиакомпаний мира расположены в Азии.

Авиакомпания Qatar Airways была названа лучшей авиакомпанией мира с полным спектром услуг. Второе место заняла Cathay Pacific, третье — Singapore Airlines, четвертое — Korean Air (прошлогодний победитель) и пятое — STARLUX Airlines.

Лучшие авиакомпании Европы в 2026 году

Что касается авиакомпаний Европы, то самый высокий рейтинг полноценного европейского перевозчика, предоставляющего полный спектр услуг, заняла компания Turkish Airlines. Она разместилась на седьмом месте в общем зачете.

Далее призовые места среди европейцев заняли Virgin Atlantic, которая заняла 13-е место, KLM — 18-е, Air France — 19-е, а LOT Polish Airlines — 20-е.

Рейтинг лучших бюджетных авиакомпаний Европы

AirlineRatings также составил отдельный рейтинг для лоукостеров и гибридных авиакомпаний Европы.

Среди лоукост-перевозчиков AirBaltic заняла самый высокий рейтинг, заняв четвертое место в общем зачете.

Следующим лучшим среди лоукост-перевозчиков в Европе стал easyJet (на восьмом месте), за ним Wizz Air на девятом. Ryanair занял 11-е место, за ним следуют Jet2 на 12-м и TUI Group на 13-м. Norwegian занял 16-е место, а Vueling — 19-е.

Лучшей гибридной авиакомпанией в этом году стала немецкая Lufthansa.

Среди других высокорейтинговых европейских гибридных авиакомпаний в рейтинге есть SWISS (седьмое место), Finnair (восьмое), British Airways (девятое место), TAP Portugal (10-е место), Iberia (11-е место), Air Europa (15-е место), SAS (16-е место), Austrian Airlines (18-е место) и ITA Airways (20-е место).

Что еще нужно знать украинцам

Недавно оказалось, что более 60 тысяч авиационных деталей с фальшивыми документами оказались в самолетах крупнейших авиакомпаний мира — от Ryanair до American Airlines. Схему организовали через британскую компанию AOG Technics.

Суть схемы была проста и очень опасна: к бывшим в употреблении или непроверенным деталям "дорисовывали" документацию. При этом, мошенники делали это просто со своего домашнего компьютера. За несколько лет через эту схему продали более 60 тысяч компонентов.

Также мы сообщали, что дешевых авиабилетов больше не будет.

Европейские авиакомпании предупредили, что авиабилеты подорожают из-за резкого роста цен на топливо. Причиной этого стала война в Иране и проблемы с перевозкой нефти через Персидский залив. Поэтому в ближайшее время пассажирам придется платить больше, даже если сейчас цены еще выглядят стабильными.

Еще мы рассказывали, почему не стоит менять валюту при бронировании билетов Ryanair. Оказалось, что компания на своем веб-сайте завышает цены на бронирование билетов при изменении валюты.

Также узнайте о зарплатах пилотов — кто зарабатывает больше всего в гражданской авиации.