Где в метро Киева спрятаны "станции-призраки" — перечень и фото

Метрополитен — главная транспортная артерия столицы, где несмотря на войну продолжают развивать метро. Несмотря на новые идеи и проекты в стенах киевского метро спрятаны недостроенные и заброшенные станции-призраки.

Станция "Львовские ворота"

Она расположена на зеленой ветке метро между станциями "Золотые Ворота" и "Лукьяновской". Проезд между этими станциями вдвое длиннее, чем между другими станциями. Если присмотреться, то можно заметить частично освещенные платформы, на которые уже более 20 лет не ступала нога пассажира.

Строительство "Львовских ворот" стартовало еще в 1991 году, однако из-за сложной экономической ситуации в 1997 году работы были остановлены.

В 2018 году был открыт проект по достройке станции, однако из-за войны в 2022 году ее снова отложили из-за недостатка финансирования.

Станция "Теличка"

Эта "станция-призрак" спрятана между "Выдубичами" и Южным мостом. Она получила такое название из-за локации. Станция расположена под Нижней Теличкой, где в древности выпасали коров.

Ее строили в период с 1980 по 1992 годы. Однако станцию так и не открыли из-за того, что над ней расположены в основном промышленные объекты. Станцию освещают и убирают, однако не известно, откроет ли она когда-то свои двери для пассажиров.

Станция "Теличка". Фото: Live Journal

Станция "Герцена"

Она спрятана между станциями "Дорогожичи" и "Лукьяновская". Ее должны были открыть вместе с "Дорогожичами" однако из-за экономических проблем проект был заморожен на первом этапе.

В 1990-х годах в тоннеле успели выкопать вентиляционную шахту с выходом на улицу и установить несколько технических узлов с платформой.

Станция "Герцена". Фото: facebook.com/spraga.info

С начала войны в Киеве изменились названия некоторых станций метро. Киевский городской совет в мае 2023 года переименовал 3 станции метро.

Станция "Дружбы народов" после переименования получила название "Зверинецкая". Станция "Площадь Льва Толстого", которая ранее носила имя русского классика, стала площадью "Украинских Героев".

Проектная станция "Проспект Правды" строится как "Варшавская" в честь одноименного жилого массива поблизости.

