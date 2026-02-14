Видео
Станции метро в Киеве, где никогда не выходят пассажиры (фото)

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 07:32
Где в метро Киева спрятаны "станции-призраки" — перечень и фото
Люди в киевском метро. Фото: УНИАН

Метрополитен — главная транспортная артерия столицы, где несмотря на войну продолжают развивать метро. Несмотря на новые идеи и проекты в стенах киевского метро спрятаны недостроенные и заброшенные станции-призраки.

Новини.LIVE расскажут о них подробнее.

Станция "Львовские ворота"

Она расположена на зеленой ветке метро между станциями "Золотые Ворота" и "Лукьяновской". Проезд между этими станциями вдвое длиннее, чем между другими станциями. Если присмотреться, то можно заметить частично освещенные платформы, на которые уже более 20 лет не ступала нога пассажира.

Строительство "Львовских ворот" стартовало еще в 1991 году, однако из-за сложной экономической ситуации в 1997 году работы были остановлены.

В 2018 году был открыт проект по достройке станции, однако из-за войны в 2022 году ее снова отложили из-за недостатка финансирования.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станция "Теличка"

Эта "станция-призрак" спрятана между "Выдубичами" и Южным мостом. Она получила такое название из-за локации. Станция расположена под Нижней Теличкой, где в древности выпасали коров.

Ее строили в период с 1980 по 1992 годы. Однако станцию так и не открыли из-за того, что над ней расположены в основном промышленные объекты. Станцию освещают и убирают, однако не известно, откроет ли она когда-то свои двери для пассажиров.

Станції метро у Києві, де ніколи не виходять пасажири - фото 1
Станция "Теличка". Фото: Live Journal

Станция "Герцена"

Она спрятана между станциями "Дорогожичи" и "Лукьяновская". Ее должны были открыть вместе с "Дорогожичами" однако из-за экономических проблем проект был заморожен на первом этапе.

В 1990-х годах в тоннеле успели выкопать вентиляционную шахту с выходом на улицу и установить несколько технических узлов с платформой.

Станції метро у Києві, де ніколи не виходять пасажири - фото 2
Станция "Герцена". Фото: facebook.com/spraga.info

Что еще стоит знать украинцам

С начала войны в Киеве изменились названия некоторых станций метро. Киевский городской совет в мае 2023 года переименовал 3 станции метро.

Станция "Дружбы народов" после переименования получила название "Зверинецкая". Станция "Площадь Льва Толстого", которая ранее носила имя русского классика, стала площадью "Украинских Героев".

Проектная станция "Проспект Правды" строится как "Варшавская" в честь одноименного жилого массива поблизости.

Ранее мы рассказывали, где в Харькове спрятаны огромные бункеры. В одном из них обустроены рабочие кабинеты, комнаты для отдыха, столовые и кабинеты начальства.

Также писали, почему в Днепре построили самое компактное метро, которое насчитывает всего 6 станций. Дело в том, что разработчики руководствовались не идеей проложить линии через весь город, а лишь стремились соединить промышленные районы города.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
