Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Ризикуєте загубитися — де в Києві перейменували станції метро

Ризикуєте загубитися — де в Києві перейменували станції метро

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 07:32
Перейменовані станції метро в Києві — перелік
Люди в метро. Фото: УНІАН

Київський метрополітен — найпопулярніший вид транспорту столиці, завдяки якому тисячі киян добираються по справах чи на роботу. Його станції довгий час носили імена відомих росіян, проте на тлі вторгнення РФ були перейменовані.

Новини.LIVE розкажуть, які станції метро не впізнають ті, хто давно не був у столиці.

Реклама
Читайте також:

Перейменовані станції метро в Києві

Київська міська рада у травні 2023 року перейменувала 3 станції метро. Зокрема, назавжди зникли станції "Дружби народів", "Площа Льва Толстого", також було змінено назву майбутньої станції "Проспект Правди". 

Станція "Дружби народів" після перейменування отримала назву "Звіринецька". Вона отримала таку назву через те, що знаходиться в однойменній історичній місцевості між Печерськом та Видубичами.

Станція "Площа Льва Толстого", яка раніше носила ім'я російського класика, стала площею "Українських Героїв". Нову назву присвятили тим героям, які впродовж багатьох поколінь боролися за нашу незалежність та державність. 

Проєктна станція "Проспект Правди", нині будується як "Варшавська" на честь польського міста-побратима Києва. Вона буде знаходитись поблизу Варшавського житлового масиву.

Раніше ми розповідали про одну з найгарніших станцій метро в Харків, стіни якої нагадують льодовий палац.

Також писали про те, чим унікальне метро в Кривому Розі. Його перші чотири станції було відкрито у 1986 році.

Київ метро подорож перейменування станції метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації