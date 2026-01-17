Перейменовані станції метро в Києві — перелік

Люди в метро. Фото: УНІАН

Київський метрополітен — найпопулярніший вид транспорту столиці, завдяки якому тисячі киян добираються по справах чи на роботу. Його станції довгий час носили імена відомих росіян, проте на тлі вторгнення РФ були перейменовані.

Новини.LIVE розкажуть, які станції метро не впізнають ті, хто давно не був у столиці.

Перейменовані станції метро в Києві

Київська міська рада у травні 2023 року перейменувала 3 станції метро. Зокрема, назавжди зникли станції "Дружби народів", "Площа Льва Толстого", також було змінено назву майбутньої станції "Проспект Правди".

Станція "Дружби народів" після перейменування отримала назву "Звіринецька". Вона отримала таку назву через те, що знаходиться в однойменній історичній місцевості між Печерськом та Видубичами.

Станція "Площа Льва Толстого", яка раніше носила ім'я російського класика, стала площею "Українських Героїв". Нову назву присвятили тим героям, які впродовж багатьох поколінь боролися за нашу незалежність та державність.

Проєктна станція "Проспект Правди", нині будується як "Варшавська" на честь польського міста-побратима Києва. Вона буде знаходитись поблизу Варшавського житлового масиву.

