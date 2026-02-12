Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Сильний гул у вагоні метро — машиніст розкрив причину

Сильний гул у вагоні метро — машиніст розкрив причину

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 07:32
Кінцеві зупинки у метро — машиніст пояснив, чому чути сильний гул
Люди виходять з метро. Фото: Новини.LIVE

Столичний метрополітен щодня без вихідних доставляє на роботу та по справах тисячі киян та гостей міста. Майже всі чули гучний гул на кінцевих станціях метро і навіть не здогадувались, чому він виникає.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на досвідченого машиніста dmitrij.roda в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Загадковий гул у вагонах метро

Машиніст показав один з вагонів на 25-тій станції київського метрополітену"Героїв Дніпра", яка є кінцевою Оболонсько-Теремківської лінії.

У потягах сидять люди і лунає доволі гучний звук із-під вагона. Чоловік пояснив, що його видає БЖВП —блок живлення власних потреб.

"Фактично це трансформатор, який перетворює 825 вольт постійного струму у 220 вольтів. Це робиться для того, щоб у вагоні було освітлення, а також для живлення ланцюжків керування поїздом", — розповів машиніст.

Він додав, що відповідний гул чути далеко не у всіх вагонах. Зокрема, на новітніх поїздах стоять надсучасні безшумні трансформатори. Окрім того, працівники метрополітену потрохи модернізовують старі потяги.

@dmitrij.roda

Відповідь користувачу @yan212k Блок живлення вагонів метро ⚡️🚇🚉 #DmitrijRoda #foryou #foru #recommendations #метро

♬ nhạc nền - Nhóm người sói (hài hước) - funny 🤪

Що ще варто знати українцям

У Ізраїлі побудована найменша у світі окрема система підземного транспорту, яка має назву Лінія "Кармель" . Вона розташована у місті Хайфа.

Лінія складається всього з чотирьох вагонів та 6 станцій. Поїздка триває всього вісім хвилин — різниця в висоті між першою й останньою станціями становить 274 метри. 

Поїздка в метро вартує 7 шекелів (приблизно 1 євро). "Кармель" працює щодня з 6 ранку до 10 вечора у будні дні та з 6 ранку до 3 години ночі — у вихідні.

Раніше ми розповідали, де в Харкові заховані величезні бункери. В одному з них облаштовані робочі кабінети, кімнати для відпочинку, їдальні та кабінети начальства.

Також писали, що попри війну, в Києві будують нові станції метро до житлового масиву Виноградар. Зокрема, вже цього року мають відкрити станцію "Мостицька".

метро соцмережі історія Електрика метрополітен
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації