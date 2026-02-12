Кінцеві зупинки у метро — машиніст пояснив, чому чути сильний гул

Сильний гул у вагоні метро — машиніст розкрив причину
Столичний метрополітен щодня без вихідних доставляє на роботу та по справах тисячі киян та гостей міста. Майже всі чули гучний гул на кінцевих станціях метро і навіть не здогадувались, чому він виникає.
Загадковий гул у вагонах метро
Машиніст показав один з вагонів на 25-тій станції київського метрополітену"Героїв Дніпра", яка є кінцевою Оболонсько-Теремківської лінії.
У потягах сидять люди і лунає доволі гучний звук із-під вагона. Чоловік пояснив, що його видає БЖВП —блок живлення власних потреб.
"Фактично це трансформатор, який перетворює 825 вольт постійного струму у 220 вольтів. Це робиться для того, щоб у вагоні було освітлення, а також для живлення ланцюжків керування поїздом", — розповів машиніст.
Він додав, що відповідний гул чути далеко не у всіх вагонах. Зокрема, на новітніх поїздах стоять надсучасні безшумні трансформатори. Окрім того, працівники метрополітену потрохи модернізовують старі потяги.
У Ізраїлі побудована найменша у світі окрема система підземного транспорту, яка має назву Лінія "Кармель" . Вона розташована у місті Хайфа.
Лінія складається всього з чотирьох вагонів та 6 станцій. Поїздка триває всього вісім хвилин — різниця в висоті між першою й останньою станціями становить 274 метри.
Поїздка в метро вартує 7 шекелів (приблизно 1 євро). "Кармель" працює щодня з 6 ранку до 10 вечора у будні дні та з 6 ранку до 3 години ночі — у вихідні.
