Кінцеві зупинки у метро — машиніст пояснив, чому чути сильний гул

Столичний метрополітен щодня без вихідних доставляє на роботу та по справах тисячі киян та гостей міста. Майже всі чули гучний гул на кінцевих станціях метро і навіть не здогадувались, чому він виникає.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на досвідченого машиніста dmitrij.roda в TikTok.

Загадковий гул у вагонах метро

Машиніст показав один з вагонів на 25-тій станції київського метрополітену"Героїв Дніпра", яка є кінцевою Оболонсько-Теремківської лінії.

У потягах сидять люди і лунає доволі гучний звук із-під вагона. Чоловік пояснив, що його видає БЖВП —блок живлення власних потреб.

"Фактично це трансформатор, який перетворює 825 вольт постійного струму у 220 вольтів. Це робиться для того, щоб у вагоні було освітлення, а також для живлення ланцюжків керування поїздом", — розповів машиніст.

Він додав, що відповідний гул чути далеко не у всіх вагонах. Зокрема, на новітніх поїздах стоять надсучасні безшумні трансформатори. Окрім того, працівники метрополітену потрохи модернізовують старі потяги.

У Ізраїлі побудована найменша у світі окрема система підземного транспорту, яка має назву Лінія "Кармель" . Вона розташована у місті Хайфа.

Лінія складається всього з чотирьох вагонів та 6 станцій. Поїздка триває всього вісім хвилин — різниця в висоті між першою й останньою станціями становить 274 метри.

Поїздка в метро вартує 7 шекелів (приблизно 1 євро). "Кармель" працює щодня з 6 ранку до 10 вечора у будні дні та з 6 ранку до 3 години ночі — у вихідні.

