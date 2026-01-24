Відео
Всього 6 станції — чому в Дніпрі побудували найкомпактніше метро

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 07:32
Метро Дніпра — чому було побудовано лише 6 станцій
Станція "Заводська". Фото: Дніпровський метрополітен

Дніпровський метрополітен один із найменших у світі. Він нараховує всього 6 станції, які розташовані на лінії, протяжність якої складає 7,8 кілометра.

Новини.LIVE розкажуть, чому у великому місті був побудований такий компактний метрополітен.

Читайте також:

Чим унікальний Дніпровський метрополітен

В Дніпрі метрополітен має всього одну червону лінію та нараховує всього 6 станцій:

  • "Покровська";
  • "Проспект Свободи";
  • "Заводська";
  • "Металургів";
  • "Метробудівників";
  • "Вокзальна".

Маршрут від "Покровської" до "Вокзальної" займає всього 12 хвилин.

Всього 6 станції — чому в Дніпрі побудували найкомпактніше метро - фото 1
Карта метро Дніпра. Фото: metro.dp.ua/maps/

Метрополітен почали будувати в Дніпрі у 1981 році. Коли складали його проєкт, організатори керувалися не ідеєю прокласти лінії через все місто та спростити логістику містянам.

Метро будувалося для того, щоб з'єднати промислові райони Дніпра, щоб забезпечити швидку доставку робітників до великих промислових підприємств. Маршрут лінії метрополітену пролягає через: 

  • Дніпровський електровозобудівний завод;  
  • Дніпровський завод металургійного обладнання;
  • Дніпровський металургійний заводу.

Попри це, нині метрополітен щодня обслуговує близько 20 тисяч пасажирів. Окрім того, в його стінах дніпряни та гості міста ховаються від ударів Росії.

Раніше ми розповідали, що в стінах київського метрополітену захована станція-привид "Львівська брама". Її будівництво було заморожене понад 20 років тому.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

метро Дніпро історія туризм станції метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
