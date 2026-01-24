Метро Дніпра — чому було побудовано лише 6 станцій

Станція "Заводська". Фото: Дніпровський метрополітен

Дніпровський метрополітен один із найменших у світі. Він нараховує всього 6 станції, які розташовані на лінії, протяжність якої складає 7,8 кілометра.

Новини.LIVE розкажуть, чому у великому місті був побудований такий компактний метрополітен.

Чим унікальний Дніпровський метрополітен

В Дніпрі метрополітен має всього одну червону лінію та нараховує всього 6 станцій:

"Покровська";

"Проспект Свободи";

"Заводська";

"Металургів";

"Метробудівників";

"Вокзальна".

Маршрут від "Покровської" до "Вокзальної" займає всього 12 хвилин.

Карта метро Дніпра. Фото: metro.dp.ua/maps/

Метрополітен почали будувати в Дніпрі у 1981 році. Коли складали його проєкт, організатори керувалися не ідеєю прокласти лінії через все місто та спростити логістику містянам.

Метро будувалося для того, щоб з'єднати промислові райони Дніпра, щоб забезпечити швидку доставку робітників до великих промислових підприємств. Маршрут лінії метрополітену пролягає через:

Дніпровський електровозобудівний завод;

Дніпровський завод металургійного обладнання;

Дніпровський металургійний заводу.

Попри це, нині метрополітен щодня обслуговує близько 20 тисяч пасажирів. Окрім того, в його стінах дніпряни та гості міста ховаються від ударів Росії.

