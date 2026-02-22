Відео
Підтримати ЗСУ
Смартфон у літаку — що буде, якщо не увімкнути авіарежим

Смартфон у літаку — що буде, якщо не увімкнути авіарежим

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 13:20
Чому треба вимикати авіарежим на телефоні у літаку — пояснення пілота
Пасажир користується телефоном на борту літака. Фото: Unplash, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Завдяки ретельно розробленим протоколам літак є одним з найбезпечніших видів транспорту. Хоча деякі заходи можуть здаватися банальними або зайвими, кожен з них виконує важливу функцію — захисту пасажирів і екіпажу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Читайте також:

Що буде, якщо не ввімкнути "авіарежим" в літаку

Досвідчений пілот застеріг, що активація режиму польоту на гаджетах є необхідною і не є "теорією змови". 

За його словами, якщо ви забудете перевести телефон у режим польоту, то "літак не впаде з неба і це навіть не вплине на системи на борту".

"Проте, якщо в літаку зі 150 людьми на борту навіть чотири  пасажири будуть намагатися встановити з'єднання з радіовежею для вхідного дзвінка — це викличе випромінювання радіохвиль, які здатні створювати перешкоди для навушників, які використовують пілоти", — пояснив чоловік.

За його словами, цей дратівливий шум схожий на дзижчання комара та він опосередковано впливає на безпеку на борту. Зокрема, пілоти часто мають обмежену видимість в повітрі, а це означає, що вони покладаються на інформацію з землі, особливо під час зльоту та посадки (коли трапляється більшість авіаційних інцидентів). Тому вкрай важливо, щоб вони не відволікалися і могли без перешкод керувати літаком.

Раніше ми розповідали про те, як саме сканери в аеропорту сканують ваш багаж. Зокрема, присторої створюють 3D-зображення вмісту кожної сумки. В деяких аеропортах сканери оснашені технологією комп'ютерної томографії (КТ), яка буквально "розрізає" валізу чи сумку та деталізує найдрібніші деталі.

Також писали, павербанки з якою ємністю пасажирам дозволяється брати із собою на борт літака. У більшості випадків у мандрівників навряд чи виникнути проблеми з павербанками ємністю до 100 Вт·год (приблизно до 27 000 мА·год при 3,7 В), а ось для пристроїв ємністю від 100 до 160 Вт·год — часто потрібне погодження з авіаперевізником.

авіарейси літак телефони гаджети пілоти
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
