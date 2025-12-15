Відео
Головна Транспорт Як не пропустити свій літак — поради від стюардеси

Як не пропустити свій літак — поради від стюардеси

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 09:15
За скільки годин до вильоту потрібно прибувати в аеропорт — стюардеса пояснила
Аеропорт. Фото: Pexels

Якщо найближчим часом плануєте подорожувати літаком — краще раніше прибути в аеропорт. Контроль може непередбачувано затягнутися, і ви ризикуєте не потрапити на свій авіарейс. Досвідчена стюардеса розкрила, коли  саме потрібно прибувати на свій рейс, щоб не пропустити його.

Відповідне відео опублікувала tanya_ivanikhina_ в TikTok.

Читайте також:

Як не пропустити свій рейс

Стюардеса розповіла, що час прибуття в аеропорт залежить від рейсу, літака та розміру аеропорту. Зокрема, мова йде про невеликий літак, посадка пройде в рази швидше, ніж якби у вас був рейс на Airbus 130, який вміщує 500 людей на борту.

Якщо ж аеропорт для вас новий — бортпровідниця порекомендувала прибувати на свій рейс за 2,5-3 години до вильоту.

"В тому випадку, якщо це якийсь внутрішній рейс, не міжнародний, то тоді можете брати набагато менший запас до рейсу — 1,5-2 години", — сказала вона.

Раніше ми розповідали про компанії із найкращим бізнес-класом, які можуть похвалитися якісним обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні та іншими зручностями під час польоту.

Також ми писали, як не стати жертвою злочинців в аеропорту та зберегти свою валізу та цінні речі. В пригоді вам стануть яскраві стрічки та наклейки.

авіарейси літак правила аеропорти транспорт
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
