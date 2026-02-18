Відео
Головна Транспорт З яким повербанком не пустять в літак — правила авіакомпаній

З яким повербанком не пустять в літак — правила авіакомпаній

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 17:25
Повербанки в літаку — які моделі заборонено перевозити
Деякі павербанки суворо заборонено брати на борт літака. Фото: Freepik, Pixabay. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців не знають про обмеження на перевезення павербанків у літаках, зокрема про пристрої, які суворо заборонено брати на борт. Між тим, існують чіткі правила щодо ємності акумуляторів та вимоги до їх перевезення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на правила авіакомпаній та портал Aspor.

Читайте також:

Які повербанки дозволено провозити в літаку

За нормами Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) та більшості авіакомпаній світу повербанки можна перевозити лише в ручній поклажі. У валізу, яка здається в багаж, їх класти заборонено.

Головним критерієм для дозволу є ємність акумулятора. Саме від неї залежить, чи дозволять взяти пристрій на борт. Дозволено брати такі повербанки:

  • Ємністю до 100 Вт·год (приблизно до 27 000 мА·год при 3,7 В). 

Їх можна брати без додаткових дозволів. Більшість стандартних моделей 10 000–20 000 мА·год підпадають саме під цю категорію.

  • Ємністю від 100 до 160 Вт·год

Потрібне погодження з авіакомпанією. Зазвичай дозволяють 1–2 пристрої.

Які повербанки брати в літак заборонено 

Не дозволено брати на борт такі повербанки:

  • з ємністю понад 160 Вт·год;
  • пошкоджені повербанки;
  • повербанки, в яких здулась батарея;
  • повербанки без чітко зазначених характеристик. 

Чому повербанки не можна здавати в багаж

Літієво-іонні повербанки можуть перегріватися або займатися. У багажному відсіку екіпаж не має швидкого доступу до джерела займання, тому ризик вважається критичним.

У салоні ситуацію можна контролювати — саме тому павербанки дозволені лише в ручній поклажі.

Корисна порада — як порахувати, чи дозволений ваш пристрій

Якщо на корпусі не вказано Вт·год, а лише мА·год, їх можна розрахувати самостійно. Для цього потрібна наступна формула: Вт·год = (мА·год × В) ÷ 1000.

Наприклад, якщо ви маєте повербанк з ємністю 20 000 мА·год, тоді: 20 000 мА·год × 3,7 В ÷ 1000 = 74 Вт·год — такий павербанк дозволений без обмежень.

Ще варто знати, що брати кілька павербанків можливо, якщо кожен із них відповідає вимогам. Також треба мати на увазі, що більшість авіакомпаній не дозволяє заряджати сам павербанк під час польоту.

Раніше авіакомпанії назвали причину, через яку пасажира не пустять на літак. Авіакомпанії нагадують — перегляньте паспорт до того, як купуєте квитки.

Документ має бути чинним ще 60 днів по завершенні візи, електронної візи, безвізу чи посвідки на проживання.

Якщо віза (чи безвіз) дозволяє подорожувати 90 днів, паспорт має залишатися чинним 150 днів від дати в’їзду. Інакше прикордонники в аеропорту не пустять пасажира на борт.

Також ми писали, чому нові правила ЄС щодо ручної поклажі можуть зламати звичну модель лоукостів.  

Депутати Європарламенту підтримали зміни до правил захисту авіапасажирів. Серед головного — право кожного пасажира без доплат брати в салон ручну поклажу до 7 кг із сумарними розмірами до 100 см, плюс ще одну особисту річ.

Це виглядає як шаг назустріч пасажирам, але в лоукост-авіакомпаніях кажуть, що це удар по самій основі їхнього бізнесу, так як додаткові та приховані збори є мало не половиною їх економіки. Забрати плату за ручну поклажу буде означати або різко порізати витрати, або піднімати базові тарифи. 


Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
