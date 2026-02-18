Повербанки в літаку — які моделі заборонено перевозити

Деякі павербанки суворо заборонено брати на борт літака. Фото: Freepik, Pixabay. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців не знають про обмеження на перевезення павербанків у літаках, зокрема про пристрої, які суворо заборонено брати на борт. Між тим, існують чіткі правила щодо ємності акумуляторів та вимоги до їх перевезення.

Які повербанки дозволено провозити в літаку

За нормами Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) та більшості авіакомпаній світу повербанки можна перевозити лише в ручній поклажі. У валізу, яка здається в багаж, їх класти заборонено.

Головним критерієм для дозволу є ємність акумулятора. Саме від неї залежить, чи дозволять взяти пристрій на борт. Дозволено брати такі повербанки:

Ємністю до 100 Вт·год (приблизно до 27 000 мА·год при 3,7 В).

Їх можна брати без додаткових дозволів. Більшість стандартних моделей 10 000–20 000 мА·год підпадають саме під цю категорію.

Ємністю від 100 до 160 Вт·год

Потрібне погодження з авіакомпанією. Зазвичай дозволяють 1–2 пристрої.

Які повербанки брати в літак заборонено

Не дозволено брати на борт такі повербанки:

з ємністю понад 160 Вт·год;

пошкоджені повербанки;

повербанки, в яких здулась батарея;

повербанки без чітко зазначених характеристик.

Чому повербанки не можна здавати в багаж

Літієво-іонні повербанки можуть перегріватися або займатися. У багажному відсіку екіпаж не має швидкого доступу до джерела займання, тому ризик вважається критичним.

У салоні ситуацію можна контролювати — саме тому павербанки дозволені лише в ручній поклажі.

Корисна порада — як порахувати, чи дозволений ваш пристрій

Якщо на корпусі не вказано Вт·год, а лише мА·год, їх можна розрахувати самостійно. Для цього потрібна наступна формула: Вт·год = (мА·год × В) ÷ 1000.

Наприклад, якщо ви маєте повербанк з ємністю 20 000 мА·год, тоді: 20 000 мА·год × 3,7 В ÷ 1000 = 74 Вт·год — такий павербанк дозволений без обмежень.

Ще варто знати, що брати кілька павербанків можливо, якщо кожен із них відповідає вимогам. Також треба мати на увазі, що більшість авіакомпаній не дозволяє заряджати сам павербанк під час польоту.

Це виглядає як шаг назустріч пасажирам, але в лоукост-авіакомпаніях кажуть, що це удар по самій основі їхнього бізнесу, так як додаткові та приховані збори є мало не половиною їх економіки. Забрати плату за ручну поклажу буде означати або різко порізати витрати, або піднімати базові тарифи.