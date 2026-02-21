Проходження контролю в аеропорту — як працюють сканери

Яким чином перевіряють багаж пасажирів у аеропорту. Фото: Freepik, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В кожному аеропорту пасажири перед посадкою на авіарейс проходять ретельну перевірку — їх речі сканують спеціальними сканерами. Прикордонники не можуть дозволити собі помилку — адже через вчасно не виявлену небезпеку може загинути багато людей.

Про те, як проходить процедура сканування валіз та сумок в аеропорту повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Реклама

Читайте також:

Псевдокольори

Сканери в аеропортах створюють 3D-зображення вмісту кожної сумки. Ці машини зараз дуже досконалі, вони освітлюють валізи та рюкзаки під різними кутами з різною енергією рентгенівських променів.

Окрім того, різні матеріали представлені різними псевдокольорами. Зокрема, метал зазвичай відображається синім кольором, органічні матеріали — помаранчевим, а легкі метали — зеленим.

Незвичайні форми

Прикордонники зазвичай шукають предмети незвичної форми та велику кількість дротів. Зокрема, бомба, ймовірно, буде виглядати як грудка органічного матеріалу.

Вибухові речовини зазвичай відображаються на сканері у помаранчевому кольорі — це може бути пляшка чи якась інша ємність.

Сканери із КТ (комп'ютерною томографією)

Деякі аеропорти також мають сканери із технологією комп'ютерної томографії (КТ), подібну до тієї, яку використовують для діагностики в лікарні.

Така система буквально "розрізає" валізу чи сумку та деталізує найдрібніші деталі.

Прикордонники завжди готові до небезпеки

Прикордонник завжди готові до будь-якої небезпеки через постійні перевірки. Зокрема, завдяки сучасним технологіям можна дистанційно маніпулювати зображенням сканера — додавати інший об'єкт, який становить загрозу (наприклад пістолет), і перевіряти, чи помітить його оператор.

Раніше ми розповідали, павербанки з якою ємністю пасажирам дозволяється брати із собою на борт літака. У більшості випадків у пасажирів навряд чи виникнути проблеми з павербанками ємністю до 100 Вт·год (приблизно до 27 000 мА·год при 3,7 В), а ось для пристроїв ємністю від 100 до 160 Вт·год — часто потрібне погодження з авіаперевізником.

Також писали, через яку дитячу іграшку у вас можуть виникнути серйозні проблеми під час проходження контролю в аеропорту на рейс Ryanair. Авіакомпанія має свої обмеження та вимоги, яких пасажири повинні дотримуватися. Зокрема, авіаперевізник визначив перелік речей, які суворо забороняється брати на борт літака.