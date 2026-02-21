Відео
Україна
Провокації та псевдокольори — як перевіряють ваш багаж в аеропорту

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 17:55
Проходження контролю в аеропорту — як працюють сканери
Яким чином перевіряють багаж пасажирів у аеропорту. Фото: Freepik, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В кожному аеропорту пасажири перед посадкою на авіарейс проходять ретельну перевірку — їх речі сканують спеціальними сканерами. Прикордонники не можуть дозволити собі помилку — адже через вчасно не виявлену небезпеку може загинути багато людей.

Про те, як проходить процедура сканування валіз та сумок в аеропорту повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Читайте також:

Псевдокольори

Сканери в аеропортах створюють 3D-зображення вмісту кожної сумки. Ці машини зараз дуже досконалі, вони освітлюють валізи та рюкзаки під різними кутами з різною енергією рентгенівських променів.

Окрім того, різні матеріали представлені різними псевдокольорами. Зокрема, метал зазвичай відображається синім кольором, органічні матеріали — помаранчевим, а легкі метали — зеленим.

Незвичайні форми

Прикордонники зазвичай шукають предмети незвичної форми та велику кількість дротів. Зокрема, бомба, ймовірно, буде виглядати як грудка органічного матеріалу.

Вибухові речовини зазвичай відображаються на сканері у помаранчевому кольорі — це може бути пляшка чи якась інша ємність.

Сканери із КТ (комп'ютерною томографією)

Деякі аеропорти також мають сканери із технологією комп'ютерної томографії (КТ), подібну до тієї, яку використовують для діагностики в лікарні.

Така система буквально "розрізає" валізу чи сумку та деталізує найдрібніші деталі.

Прикордонники завжди готові до небезпеки

Прикордонник завжди готові до будь-якої небезпеки через постійні перевірки. Зокрема, завдяки сучасним технологіям можна дистанційно маніпулювати зображенням сканера — додавати інший об'єкт, який становить загрозу (наприклад пістолет), і перевіряти, чи помітить його оператор.

Раніше ми розповідали, павербанки з якою ємністю пасажирам дозволяється брати із собою на борт літака. У більшості випадків у пасажирів навряд чи виникнути проблеми з павербанками ємністю до 100 Вт·год (приблизно до 27 000 мА·год при 3,7 В), а ось для пристроїв ємністю від 100 до 160 Вт·год — часто потрібне погодження з авіаперевізником.

Також писали, через яку дитячу іграшку у вас можуть виникнути серйозні проблеми під час проходження контролю в аеропорту на рейс Ryanair. Авіакомпанія має свої обмеження та вимоги, яких пасажири повинні дотримуватися. Зокрема, авіаперевізник визначив перелік речей, які суворо забороняється брати на борт літака.

авіарейси правила подорож перевірки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
