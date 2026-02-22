Почему надо выключать авиарежим на телефоне в самолете

Телефон на борту самолета — что будет, если не включить авиарежим
Благодаря тщательно разработанным протоколам самолет является одним из самых безопасных видов транспорта. Хотя некоторые меры могут казаться банальными или лишними, каждая из них выполняет важную функцию и отвечает за безопасность в самолете.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.
Что будет, если не включить "авиарежим" в самолете
Опытный пилот предостерег, что активация режима полета на гаджетах является необходимой и не является "теорией заговора".
По его словам, если вы забудете перевести телефон в режим полета, то "самолет не упадет с неба и это даже не повлияет на системы на борту".
"Однако, если в самолете со 150 людьми на борту даже четыре пассажира будут пытаться установить соединение с радиовышкой для входящего звонка — это вызовет излучение радиоволн, которые способны создавать помехи для наушников, которые используют пилоты", — пояснил мужчина.
По его словам, этот раздражающий шум похож на жужжание комара и он косвенно влияет на безопасность на борту. В частности, пилоты часто имеют ограниченную видимость в воздухе, а это означает, что они полагаются на информацию с земли, особенно во время взлета и посадки (когда случается большинство авиационных инцидентов). Поэтому крайне важно, чтобы они не отвлекались и могли беспрепятственно управлять самолетом.
Ранее мы рассказывали о том, как именно сканеры в аэропорту сканируют ваш багаж. В частности, приспособления создают 3D-изображение содержимого каждой сумки. В некоторых аэропортах сканеры оснащены технологией компьютерной томографии (КТ), которая буквально "разрезает" чемодан или сумку и детализирует мельчайшие детали.
Также писали, павербанки с какой емкостью пассажирам разрешается брать с собой на борт самолета. В большинстве случаев у путешественников вряд ли возникнуть проблемы с павербанками емкостью до 100 Вт-ч (примерно до 27 000 мА-ч при 3,7 В), а вот для устройств емкостью от 100 до 160 Вт-ч — часто требуется согласование с авиаперевозчиком.
