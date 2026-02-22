Видео
Телефон на борту самолета — что будет, если не включить авиарежим

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 13:20
Почему надо выключать авиарежим на телефоне в самолете
Пассажир пользуется телефоном на борту самолета. Фото: Unplash, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Благодаря тщательно разработанным протоколам самолет является одним из самых безопасных видов транспорта. Хотя некоторые меры могут казаться банальными или лишними, каждая из них выполняет важную функцию и отвечает за безопасность в самолете.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Что будет, если не включить "авиарежим" в самолете

Опытный пилот предостерег, что активация режима полета на гаджетах является необходимой и не является "теорией заговора".

По его словам, если вы забудете перевести телефон в режим полета, то "самолет не упадет с неба и это даже не повлияет на системы на борту".

"Однако, если в самолете со 150 людьми на борту даже четыре пассажира будут пытаться установить соединение с радиовышкой для входящего звонка — это вызовет излучение радиоволн, которые способны создавать помехи для наушников, которые используют пилоты", — пояснил мужчина.

По его словам, этот раздражающий шум похож на жужжание комара и он косвенно влияет на безопасность на борту. В частности, пилоты часто имеют ограниченную видимость в воздухе, а это означает, что они полагаются на информацию с земли, особенно во время взлета и посадки (когда случается большинство авиационных инцидентов). Поэтому крайне важно, чтобы они не отвлекались и могли беспрепятственно управлять самолетом.

Ранее мы рассказывали о том, как именно сканеры в аэропорту сканируют ваш багаж. В частности, приспособления создают 3D-изображение содержимого каждой сумки. В некоторых аэропортах сканеры оснащены технологией компьютерной томографии (КТ), которая буквально "разрезает" чемодан или сумку и детализирует мельчайшие детали.

Также писали, павербанки с какой емкостью пассажирам разрешается брать с собой на борт самолета. В большинстве случаев у путешественников вряд ли возникнуть проблемы с павербанками емкостью до 100 Вт-ч (примерно до 27 000 мА-ч при 3,7 В), а вот для устройств емкостью от 100 до 160 Вт-ч — часто требуется согласование с авиаперевозчиком.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
