Туристи в Італії можуть застрягти в аеропортах через страйки

Туристів, які збираються до Італії, попереджають про можливі перебої з рейсами через страйки працівників авіаційної галузі. Акції протесту заплановані на 16 лютого — менш ніж за тиждень до завершення зимової Олімпіади.

Хто прийме участь у страйках

Йдеться про страйк пілотів, бортпровідників і наземний персонал кількох авіакомпаній.

Очікується, що співробітники Vueling та easyJet, які входять до профспілки USB, припинять роботу з 10:00 до 17:00. Частина працівників інших профспілок авіагалузі та персонал ITA Airways планують страйк на весь день.

При цьому лише ITA Airways має 314 запланованих рейсів на 16 лютого. До протестів можуть долучитися й наземні служби в аеропортах Брешія Монтік’яри, Мілан Лінате та Мілан Мальпенса.

Подальші страйки

Окремо повідомляється, що 7 березня страйк можуть провести працівники державної компанії Enav, яка відповідає за управління повітряним простором країни.

Наразі тривають переговори уряда Італії з профспілками. Уряд закликав профспілки змінити дату протесту, щоб не зірвати транспортну роботу під час Олімпіади.

Позиція авіакомпаній

EasyJet та ITA Airways заявили, що очікують на рішення щодо можливого перенесення страйків і пообіцяли оперативно інформувати пасажирів про всі зміни.

Водночас влада Італії попередила громадян про ризик порушення свободи пересування через акції 16 лютого та 7 березня. Як компроміс запропоновано перенести їх на період із 24 лютого по 4 березня, однак остаточного рішення поки немає.

Що ще варто знати українцям

Німецька авіакомпанія Lufthansa 12 лютого через одноденний страйк компанія зняла з табло сотні рейсів.

Під обмеження потрапили не лише пасажирські рейси, а й сотні вантажних. Німецька асоціація аеропортів повідомляє, що понад 460 рейсів не вилетять.

Аналітики припускають, що загалом до кінця доби 12 лютого в аеропортах Німеччини застрягнуть понад 140 пасажирів, а фінансові втрати сягнуть приблизно 27 мільйонів євро.

Раніше ми писали, що одна з авіакомпанії Європи почала стягувати космічні штрафи за валізи нестандартної форми. В компанії попередили, що за порушення нових вимог передбачається штраф від 60 (приблизно 3000 гривень) до 145 євро (приблизно 7500 гривень).

Також ми повідомляли, що в ЄС екстренно вводять план захисту аеропортів та залізниць від дронів. Це буде зроблено за допомогою мереж 5G.