Компанія Snälltåget запускає прямий потяг Мальме — Осло

Зі Швеції до Норвегії запускають прямий потяг. Фото: Lookatme, Timeout. Колаж: Новини.LIVE

Скандинавія як туристичний напрямок підходить для тих, хто цього літа хоче менше спеки. У червні почне курсувати новий прямий потяг, що з’єднає Швецію з Норвегією.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Timeout.

Реклама

Читайте також:

Нове скандинавське сполучення

Шведський перевізник Snälltåget призначив щоденний рух у двох напрямках: Мальме — Осло через Ґетеборґ. У поїздах, що стартують з Мальме, працюватиме вагон-ресторан Krogen. Перший рейс вирушить 15 червня.

Потяг на північ виходить з центрального вокзалу Мальме о 6:38 і прибуває до Осло о 13:13. У зворотний бік відправлення о 14:48, прибуття до Мальме о 21:25.

Маршрут вздовж моря

Маршрут пролягає вздовж західного узбережжя Швеції, вздовж моря. Зупинки: Лунд, Гельсінгборґ, Гальмстад, Варберґ, Трольхеттан, далі норвезькі Сарпсборґ і Фредрікстад. Потяг не заходить до Ґетеборґа, але з пересадкою на Västtrafik з Мельндала чи Гамлестадена до міста можна доїхати швидко.

У Мальме є стикування до Копенгагена, Гамбурга й Берліна. Квитки розпродають до 28 жовтня, початкова ціна — 149 шведських крон, приблизно 14 євро, що дешевше ніж аналогічні маршрути літаком.

Що ще цікаво знати українцям

Перевізник Leo Express запускає швидкісні потяги Talgo, які вже у першій половині 2026 року почнуть курсувати Чехією та Словаччиною. Головна особливість цих поїздів — в їх швидкості до 200 км/год, що суттєво скоротить час у дорозі між містами.

Нові потяги розроблені у співпраці з іспанським державним оператором Renfe. Вони розраховані на 350 пасажирів і працюватимуть на далекі сполучення.

Talgo оснащені механізмом нахилу кузова та спеціальною конструкцією візків, що дозволяє зберігати стабільність на ділянках із кривими та ухилами. Саме це дає можливість розвивати швидкість до 200 км/год без потреби повної перебудови інфраструктури.

Раніше ми розповідали, що в Прибалтиці запустили довгоочікуваний експрес-поїзд, що з'єднав Тарту (Естонія) і Ригу (Латвія). Новий маршрут скоротив пасажирам час у дорозі між двома містами приблизно до трьох з половиною годин.

Також ми писали, що польський перевізник PKP Intercity придбає 20 швидкісних електропоїздів, які будуть здатні розвивати швидкість до 320 км/год. Їх запуск заплановано після 2027 року.