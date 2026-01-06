Відео
Головна Транспорт Дві популярні країни Балтії з’єднав залізничний маршрут

Дві популярні країни Балтії з’єднав залізничний маршрут

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 17:21
Новий потяг між Естонією та Латвією — розклад та ціни на квитки
Потяг Elron. Фото: Aron Urb/Elron

Запустили довгоочікуваний експрес-поїзд, що з'єднав Тарту (Естонія) і Ригу (Латвія). Новий маршрут скоротив пасажирам час у дорозі між двома містами приблизно до трьох з половиною годин.

Про це повідомляє Estonian World.

Читайте також:

Новий потяг між Естонією та Латвією

Естонська державна залізнична компанія Elron кілька років працювала над запуском цього маршруту.

Перший поїзд з Тарту відправився 5 січня о 7:23, зупиняючись у Валзі, Валмієрі, Цесісі та Сігулді. Він прибув до Риги о 14:07.

Назад потяг повертався о 15:17, зупиняючись у Сігулді, Цесісі, Валмієрі та Валзі. Регулярне сполучення на цьому маршруті запустять із 12 січня. Ціна квитка коливатиметься від 19 до 22 євро.

Попри додавання нового рейсу, старий маршрут Таллінн – Тарту – Рига – Вільнюс також залишать, а також згодом буде додано додатковий рейс з пересадкою на лінії Таллінн – Тарту – Рига кожної п'ятниці, суботи та неділі. 

Раніше ми розповідали, що в Єгипті незабаром запустять оновлені високошвидкісні потяги, представлені компанією Siemens Mobility.

Також ми писали, що незабаром у Франції запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
