Шведская компания Snälltåget запускает прямой поезд Мальме — Осло

Из Швеции в Норвегию запускают прямой поезд. Фото: Lookatme, Timeout. Коллаж: Новини.LIVE

Скандинавия как туристическое направление подходит для тех, кто этим летом хочет меньше жары. В июне начнет курсировать новый прямой поезд, который соединит Швецию с Норвегией.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Timeout.

Новое скандинавское сообщение

Шведский перевозчик Snälltåget назначил ежедневное движение в двух направлениях: Мальме — Осло через Гетеборг. В поездах, стартующих из Мальме, будет работать вагон-ресторан Krogen. Первый рейс отправится 15 июня.

Поезд на север отправляется с центрального вокзала Мальме в 6:38 и прибывает в Осло в 13:13. В обратную сторону отправление в 14:48, прибытие в Мальме в 21:25.

Маршрут вдоль моря

Маршрут пролегает вдоль западного побережья Швеции, вдоль моря. Остановки: Лунд, Хельсингборг, Хальмстад, Варберг, Трольхеттан, далее норвежские Сарпсборг и Фредрикстад. Поезд не заходит в Гетеборг, но с пересадкой на Västtrafik из Мельндала или Гамлестадена в город можно доехать быстро.

В Мальме есть стыковки в Копенгаген, Гамбург и Берлин. Билеты распродают до 28 октября, начальная цена — 149 шведских крон, примерно 14 евро, что дешевле чем аналогичные маршруты самолетом.

Что еще интересно знать украинцам

Перевозчик Leo Express запускает скоростные поезда Talgo, которые уже в первой половине 2026 года начнут курсировать по Чехии и Словакии. Главная особенность этих поездов — в их скорости до 200 км/ч, что существенно сократит время в пути между городами.

Новые поезда разработаны в сотрудничестве с испанским государственным оператором Renfe. Они рассчитаны на 350 пассажиров и будут работать на дальние сообщения.

Talgo оснащены механизмом наклона кузова и специальной конструкцией тележек, что позволяет сохранять стабильность на участках с кривыми и уклонами. Именно это дает возможность развивать скорость до 200 км/ч без необходимости полной перестройки инфраструктуры.

Ранее мы рассказывали, что в Прибалтике запустили долгожданный экспресс-поезд, соединивший Тарту (Эстония) и Ригу (Латвия). Новый маршрут сократил пассажирам время в пути между двумя городами примерно до трех с половиной часов.

Также мы писали, что польский перевозчик PKP Intercity приобретет 20 скоростных электропоездов, которые будут способны развивать скорость до 320 км/ч. Их запуск запланирован после 2027 года.