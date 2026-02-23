Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Leo Express запускає швидкісні потяги до 200 км/год — коли чекати

Leo Express запускає швидкісні потяги до 200 км/год — коли чекати

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 18:24
Leo Express представив поїзди Talgo зі швидкістю до 200 км/год
Між Чехією і Словаччиною запускають швидкісні поїзди. Фото: Leoexpress. Колаж: Новини.LIVE

Leo Express показав, як виглядатимуть оновлені поїзди Talgo, які вже у першій половині 2026 року почнуть курсувати Чехією та Словаччиною. Головна особливість цих поїздів — в їх швидкості до 200 км/год, що суттєво скоротить час у дорозі між містами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЦТС.

Реклама
Читайте також:

200 км/год на звичайних лініях

Нові потяги розроблені у співпраці з іспанським державним оператором Renfe. Вони розраховані на 350 пасажирів і працюватимуть на далекі сполучення.

Talgo оснащені механізмом нахилу кузова та спеціальною конструкцією візків, що дозволяє зберігати стабільність на ділянках із кривими та ухилами. Саме це дає можливість розвивати швидкість до 200 км/год без потреби повної перебудови інфраструктури.

Сучасний комфорт поїздів

Нові поїзди мають низьку підлогу та безступінчастий вхід, що спрощує посадку для пасажирів із валізами або людей з інвалідністю.

Поїзди також отримали новий дизайн, при чому логотип Leo Express розміщений навіть на даху вагонів. 

Генеральний директор компанії Петер Келер заявив, що йдеться не лише про оновлення дизайну, а й про розширення мережі та запуск нових сполучень, яких раніше не було в інших операторів.

Що ще цікаво знати українцям 

Цієї весни у Європі з'явиться рейс, який курсуватиме одразу через п'ять країн
Бельгійсько-нідерландський концерн European Sleeper запускає новий нічний залізничний рейс через п'ять популярних країн Європи. Перевізник пропонує доступні ціни на комфортні подорожі.

Пасажири зможуть дістатися нічними поїздами з Бельгії та Нідерландів до італійського Мілана. За даними залізничного оператора, новий маршрут матиме два різних пункти відправлення. Зокрема, пасажири зможуть сісти на нічний поїзд в Амстердамі (Нідерланди) або Брюсселі (Бельгія), а згодом до нього під'єднуватимуть вагони у німецькому Кельні.

Після в'їзду до Німеччини потяги курсуватимуть Швейцарією за історичним маршрутом Сімплон. Зокрема, вони зупинятимуться в Берні та Брігу, а потім перетинатимуть кордон Північної Італії в Домодоссолі.

Раніше ми розповідали, що в Прибалтиці запустили довгоочікуваний експрес-поїзд, що з'єднав Тарту (Естонія) і Ригу (Латвія). Новий маршрут скоротив пасажирам час у дорозі між двома містами приблизно до трьох з половиною годин.

Також ми писали, що польський перевізник PKP Intercity придбає 20 швидкісних електропоїздів, які будуть здатні розвивати швидкість до 320 км/год. Їх запуск заплановано після 2027 року. 

поїздки подорож Швейцарія поїзди пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації