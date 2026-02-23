Leo Express представив поїзди Talgo зі швидкістю до 200 км/год

Між Чехією і Словаччиною запускають швидкісні поїзди. Фото: Leoexpress. Колаж: Новини.LIVE

Leo Express показав, як виглядатимуть оновлені поїзди Talgo, які вже у першій половині 2026 року почнуть курсувати Чехією та Словаччиною. Головна особливість цих поїздів — в їх швидкості до 200 км/год, що суттєво скоротить час у дорозі між містами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЦТС.

Реклама

Читайте також:

200 км/год на звичайних лініях

Нові потяги розроблені у співпраці з іспанським державним оператором Renfe. Вони розраховані на 350 пасажирів і працюватимуть на далекі сполучення.

Talgo оснащені механізмом нахилу кузова та спеціальною конструкцією візків, що дозволяє зберігати стабільність на ділянках із кривими та ухилами. Саме це дає можливість розвивати швидкість до 200 км/год без потреби повної перебудови інфраструктури.

Сучасний комфорт поїздів

Нові поїзди мають низьку підлогу та безступінчастий вхід, що спрощує посадку для пасажирів із валізами або людей з інвалідністю.

Поїзди також отримали новий дизайн, при чому логотип Leo Express розміщений навіть на даху вагонів.

Генеральний директор компанії Петер Келер заявив, що йдеться не лише про оновлення дизайну, а й про розширення мережі та запуск нових сполучень, яких раніше не було в інших операторів.

Що ще цікаво знати українцям

Цієї весни у Європі з'явиться рейс, який курсуватиме одразу через п'ять країн.

Бельгійсько-нідерландський концерн European Sleeper запускає новий нічний залізничний рейс через п'ять популярних країн Європи. Перевізник пропонує доступні ціни на комфортні подорожі.

Пасажири зможуть дістатися нічними поїздами з Бельгії та Нідерландів до італійського Мілана. За даними залізничного оператора, новий маршрут матиме два різних пункти відправлення. Зокрема, пасажири зможуть сісти на нічний поїзд в Амстердамі (Нідерланди) або Брюсселі (Бельгія), а згодом до нього під'єднуватимуть вагони у німецькому Кельні.

Після в'їзду до Німеччини потяги курсуватимуть Швейцарією за історичним маршрутом Сімплон. Зокрема, вони зупинятимуться в Берні та Брігу, а потім перетинатимуть кордон Північної Італії в Домодоссолі.

Раніше ми розповідали, що в Прибалтиці запустили довгоочікуваний експрес-поїзд, що з'єднав Тарту (Естонія) і Ригу (Латвія). Новий маршрут скоротив пасажирам час у дорозі між двома містами приблизно до трьох з половиною годин.

Також ми писали, що польський перевізник PKP Intercity придбає 20 швидкісних електропоїздів, які будуть здатні розвивати швидкість до 320 км/год. Їх запуск заплановано після 2027 року.