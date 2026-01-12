Відео
PKP Intercity придбає потяги, які розганятимуться до 320 км/год

Дата публікації: 12 січня 2026 19:48
PKP Intercity запустила тендер на 20 потягів — коли курсуватимуть
Потяг PKP Intercity. Фото: instagram.com/pkp_intercity

Популярний польський залізничний перевізник PKP Intercity придбає 20 швидкісних електропоїздів. Вони будуть розганяти швидкість до 320 км/год. Їх запуск заплановано після 2027 року. 

Про це повідомляє Railway News.

Читайте також:

Нові потяги PKP Intercity в Польщі

Зазначається, що компанія вперше у Польщі купує пасажирські поїзди такої категорії швидкості. Контракт охоплює постачання поїздів, а також їх довгострокове технічне обслуговування та проєктування і будівництво спеціалізованого технічного обслуговування. 

Документ також включає опцію на додаткові 35 поїздів. Однією з вимог до учасників тендеру є документально підтверджений досвід постачання рухомого складу з максимальною швидкістю не менше 250 км/год.

Оператор встановив більш тривалий графік закупівлі, посилаючись на технічну складність проєкту та очікуваний рівень зацікавленості ринку. Заявки на участь в тендері приймаються до кінця квітня 2026 року, а укладення контракту очікується в серпні 2027 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перша партія з 20 поїздів призначена в першу чергу для обслуговування запланованої високошвидкісної лінії "Y", яка включатиме рейси:

  • Варшава – Лодзь – Вроцлав"
  • Варшава – Лодзь – Познань – Щецин;
  • Варшава – Лодзь – Познань – Берлін.

У довгостроковій перспективі оператор розглядає можливість використання швидкісного рухомого складу на запланованій новій залізничній лінії № 5, що з'єднує Варшаву з Плоцьком, Грудзядзом, Гданськом і Гдинею.

Раніше ми розповідали, що в Прибалтиці запустили довгоочікуваний експрес-поїзд, що з'єднав Тарту (Естонія) і Ригу (Латвія).

Також ми писали про незвичні залізниці світу. Вони перетворять ваш маршрут із точки А в точку Б у справжню пригоду.

Польща поїздки тендер Європа поїзди
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
