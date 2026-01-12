PKP Intercity запустила тендер на 20 потягів — коли курсуватимуть

Потяг PKP Intercity. Фото: instagram.com/pkp_intercity

Популярний польський залізничний перевізник PKP Intercity придбає 20 швидкісних електропоїздів. Вони будуть розганяти швидкість до 320 км/год. Їх запуск заплановано після 2027 року.

Нові потяги PKP Intercity в Польщі

Зазначається, що компанія вперше у Польщі купує пасажирські поїзди такої категорії швидкості. Контракт охоплює постачання поїздів, а також їх довгострокове технічне обслуговування та проєктування і будівництво спеціалізованого технічного обслуговування.

Документ також включає опцію на додаткові 35 поїздів. Однією з вимог до учасників тендеру є документально підтверджений досвід постачання рухомого складу з максимальною швидкістю не менше 250 км/год.

Оператор встановив більш тривалий графік закупівлі, посилаючись на технічну складність проєкту та очікуваний рівень зацікавленості ринку. Заявки на участь в тендері приймаються до кінця квітня 2026 року, а укладення контракту очікується в серпні 2027 року.

Перша партія з 20 поїздів призначена в першу чергу для обслуговування запланованої високошвидкісної лінії "Y", яка включатиме рейси:

Варшава – Лодзь – Вроцлав"

Варшава – Лодзь – Познань – Щецин;

Варшава – Лодзь – Познань – Берлін.

У довгостроковій перспективі оператор розглядає можливість використання швидкісного рухомого складу на запланованій новій залізничній лінії № 5, що з'єднує Варшаву з Плоцьком, Грудзядзом, Гданськом і Гдинею.

