Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Чотири найцікавіші країни Європи з’єднають нові залізничні маршрути

Чотири найцікавіші країни Європи з’єднають нові залізничні маршрути

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 21:55
Snälltåget запускає нові весняні та літні рейси — напрямки
Пасажирка мандрує Скандинавією на потязі. Фото: snalltaget.se. Колаж: Новини.LIVE

Компанія Snälltåget запускає нові прямі потяги по всій Скандинавії. Цієї весни шведський залізничний оператор відкриє нові маршрути, що з'єднають великі міста Європи — Стокгольм, Мальме, Копенгаген та Гамбург.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RAILWAY PRO.

Реклама
Читайте також:

Весняні рейси Snälltåget

Зазначається, що з травня оператор запровадить нове денне сполучення на маршруті Гамбург–Копенгаген–Стокгольм через Мальме, яке з'єднає Німеччину, Данію та Швецію.

Потяги курсуватимуть щодня між Стокгольмом, Мальме, Копенгагеном і Гамбургом, та зупинятимуться в містах Швеції (Сьодертельє, Норрчепінг, Лінчепінг, Нессьо, Альвеста, Гесслехольм, Еслов і Лунд), Данії (Оденсе, Колдінг і Падборг), та Німеччини (Ноймюнстері). 

Нині вже доступні квитки до 1 листопада 2026 року.

Літні рейси Snälltåget

З червня перевізник додасть прямі поїзди в Скандинавії, які курсуватимуть за маршрутом Мальме — Гетеборг — Осло і назад.

Цей маршрут пролягатиме вздовж західного узбережжя Швеції через кордон.

Потяг Мальме — Гетеборг — Осло курсуватиме щодня, із зупинками у Швеції (Лунді, Гельсінгборзі, Гальмстаді, Варберзі та Тролльхеттані) та Норвегії (Сарпсборзі та Фредрікстаді).

Нині можна забронювати квитки на рейси до 28 жовтня 2026 року.

Раніше ми розповідали про наймоторошнішу залізницю у світі. The Scenic Railway Австралії увійшла до Книги рекордів Гіннеса як найкрутіша пасажирська залізниця у світі. На ній потяги спускається під кутом 52 градуси — від такого екстриму волосся стає дибки. 

Також писали, що European Sleeper влітку запустить новий потяг. Його маршрут пролягатиме одразу через 5 країн Європи — Нідерланди, Бельгію, Німеччину, Швейцарію та Італію.

подорож Європа поїзди весна туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації