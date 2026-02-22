Snälltåget запускає нові весняні та літні рейси — напрямки

Пасажирка мандрує Скандинавією на потязі. Фото: snalltaget.se. Колаж: Новини.LIVE

Компанія Snälltåget запускає нові прямі потяги по всій Скандинавії. Цієї весни шведський залізничний оператор відкриє нові маршрути, що з'єднають великі міста Європи — Стокгольм, Мальме, Копенгаген та Гамбург.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RAILWAY PRO.

Весняні рейси Snälltåget

Зазначається, що з травня оператор запровадить нове денне сполучення на маршруті Гамбург–Копенгаген–Стокгольм через Мальме, яке з'єднає Німеччину, Данію та Швецію.

Потяги курсуватимуть щодня між Стокгольмом, Мальме, Копенгагеном і Гамбургом, та зупинятимуться в містах Швеції (Сьодертельє, Норрчепінг, Лінчепінг, Нессьо, Альвеста, Гесслехольм, Еслов і Лунд), Данії (Оденсе, Колдінг і Падборг), та Німеччини (Ноймюнстері).

Нині вже доступні квитки до 1 листопада 2026 року.

Літні рейси Snälltåget

З червня перевізник додасть прямі поїзди в Скандинавії, які курсуватимуть за маршрутом Мальме — Гетеборг — Осло і назад.

Цей маршрут пролягатиме вздовж західного узбережжя Швеції через кордон.

Потяг Мальме — Гетеборг — Осло курсуватиме щодня, із зупинками у Швеції (Лунді, Гельсінгборзі, Гальмстаді, Варберзі та Тролльхеттані) та Норвегії (Сарпсборзі та Фредрікстаді).

Нині можна забронювати квитки на рейси до 28 жовтня 2026 року.

