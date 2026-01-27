Де знаходиться найменше метро у світі — чим воно унікальне (фото)

Вагон на лінії "Кармель" в Ізраїлі. Фото: Tripadvisor

Лінія "Кармель" — найменша у світі окрема система підземного транспорту (метро). Вона була побудова у 1956 році у Хайфі (Ізраїль).

Найменше метро у світі

Кармеліт — найменша система метро у світі, що складається з чотирьох вагонів та 6 станцій. Вони працюють як два потяги з двома вагонами, що курсують по одній колії з короткою роз'їзною петлею, яка дозволяє їм розминатися. Поїздка на такому потязі триває всього вісім хвилин.

Така система метро в Ізраїлі є найстарішою підземною транспортною системою на Близькому Сході. До відкриття залізниці в Тель-Авіві у 2023 році "Кармель" була єдиною підземною системою в країні.

Вагон на лінії "Кармель" в Ізраїлі. Фото: Tripadvisor

Вона була названа честь гори Кармель, через яку вона проходить. Різниця в висоті між першою й останньою станціями становить 274 метри. Вагони метро мають унікальний дизайн зі сходинками всередині та на платформах.

Поїздка в метро вартує 7 шекелів (приблизно 1 євро). "Кармель" працює щодня з 6 ранку до 10 вечора у будні дні та з 6 ранку до 3 години ночі — у вихідні.

