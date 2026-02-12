Видео
Україна
Видео

Сильный гул в вагоне метро — машинист раскрыл причину

Сильный гул в вагоне метро — машинист раскрыл причину

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 07:32
Конечные остановки в метро — машинист объяснил, почему слышен сильный гул
Люди выходят из метро. Фото: Новини.LIVE

Столичный метрополитен ежедневно без выходных доставляет на работу и по делам тысячи киевлян и гостей города. Почти все слышали громкий гул на конечных станциях метро и даже не догадывались, почему он возникает.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на опытного машиниста dmitrij.roda в TikTok.

Загадочный гул в вагонах метро

Машинист показал один из вагонов на 25-й станции киевского метрополитена "Героев Днепра", которая является конечной Оболонско-Теремковской линии.

В поездах сидят люди и раздается довольно громкий звук из-под вагона. Мужчина объяснил, что его выдает БЖВП — блок питания собственных нужд.

"Фактически это трансформатор, который превращает 825 вольт постоянного тока в 220 вольт. Это делается для того, чтобы в вагоне было освещение, а также для питания цепочек управления поездом", — рассказал машинист.

Он добавил, что соответствующий гул слышен далеко не во всех вагонах. В частности, на новейших поездах стоят сверхсовременные бесшумные трансформаторы. Кроме того, работники метрополитена понемногу модернизируют старые поезда.

@dmitrij.roda

Ответ пользователю @yan212k Блок питания вагонов метро ⚡️🚇🚉 #DmitrijRoda #foryou #foru #recommendations #метро

♬ nhạc nền - Nhóm người sói (hài hước) - смешно 🤪

Что еще стоит знать украинцам

В Израиле построена самая маленькая в мире отдельная система подземного транспорта, которая называется Линия "Кармель". Она расположена в городе Хайфа.

Линия состоит всего из четырех вагонов и 6 станций. Поездка длится всего восемь минут — разница в высоте между первой и последней станциями составляет 274 метра.

Поездка в метро стоит 7 шекелей (примерно 1 евро). "Кармель" работает ежедневно с 6 утра до 10 вечера в будние дни и с 6 утра до 3 часов ночи — в выходные.

Ранее мы рассказывали, где в Харькове спрятаны огромные бункеры. В одном из них обустроены рабочие кабинеты, комнаты для отдыха, столовые и кабинеты начальства.

Также писали, что несмотря на войну, в Киеве строят новые станции метро до жилого массива Виноградарь. В частности, уже в этом году должны открыть станцию "Мостицкая".

метро соцсети история Электричество метрополитен
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
