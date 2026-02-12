Конечные остановки в метро — машинист объяснил, почему слышен сильный гул

Сильный гул в вагоне метро — машинист раскрыл причину
Столичный метрополитен ежедневно без выходных доставляет на работу и по делам тысячи киевлян и гостей города. Почти все слышали громкий гул на конечных станциях метро и даже не догадывались, почему он возникает.
Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на опытного машиниста dmitrij.roda в TikTok.
Загадочный гул в вагонах метро
Машинист показал один из вагонов на 25-й станции киевского метрополитена "Героев Днепра", которая является конечной Оболонско-Теремковской линии.
В поездах сидят люди и раздается довольно громкий звук из-под вагона. Мужчина объяснил, что его выдает БЖВП — блок питания собственных нужд.
"Фактически это трансформатор, который превращает 825 вольт постоянного тока в 220 вольт. Это делается для того, чтобы в вагоне было освещение, а также для питания цепочек управления поездом", — рассказал машинист.
Он добавил, что соответствующий гул слышен далеко не во всех вагонах. В частности, на новейших поездах стоят сверхсовременные бесшумные трансформаторы. Кроме того, работники метрополитена понемногу модернизируют старые поезда.
