Авіавитки від 15 євро: Ryanair та Wizz Air запустили весняний розпродаж

Літак Ryanair на злітній смузі.

У лоукостерів Ryanair та Wizz Air почався великий розпродаж. Авіакомпанії короткостроково роздають тисячі дешевих квитків до європейських міст. Виліт можна запланувати у тому числі з міст Литви, Польщі чи Німеччини.

Про це повідомляє Новини.LIVE, вивчивши пропозиції обох авіакомпаній.

Весняний розпродаж Ryanair

У Ryanair квитки зі знижками доступні до 30 квітня, а відправитися в подорож можна до 30 червня.

Приклади акційних напрямків та цін:

Каунас — Мілан (16 євро),

Краків — Дубровник (15 євро),

Познань — Венеція (16 євро),

Варшава — Мадрид (24 євро),

​​Берлін — Валенсія (15 євро).

У вартість квитка входить лише переліт та ручна поклажа, яка поміститься під сидіння у салоні літака.

Додамо, що наприкінці 2025 року Ryanair оголосив про збільшення допустимого розміру безкоштовної ручної поклажі. Тому тепер на борт можна взяти багаж на 20% більше за раніше дозволені габарити.

Інші послуги та багаж, що здається, оплачуються окремо.

Весняний розпродаж Wizz Air

Лоукостер Wizz Air проводить менш короткий розпродаж: бюджетний перевізник теж знизив ціни на квитки до десятків міст Європи.

Акція діє лише 11-12 квітня, а запланувати подорож можна в період із 17 квітня до 30 червня.

Серед прикладів акційних напрямків:

Вільнюс — Будапешт (22 євро),

Краків — Рим (15 євро),

Варшава — Афіни (23 євро),

​​Вроцлав — Спліт (23 євро),

​​Берлін — Белград (40 євро).

У вартість квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа — та, що поміститься під сидіння. За інші послуги та великий багаж, необхідно доплатити.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair скасував польоти до португальських Азорських островів, які часто порівнюють із Гаваями через чорні піщані пляжі. Через високі авіазбори тисячі мандрівників з Лондону, Брюсселя, Лісабона та Порту не зможуть відвідати острови. Раніше туди літало щонайменше 400 000 пасажирів за рік.

Також Новини.LIVE писали, за що Ryanair може оштрафувати пасажирів одразу на 500 євро. Таке суворе покарання встановлено для тих, хто порушує дисципліну на борту. Авіакомпанія сподівається, що штраф виступить стримуючим фактором для викорінення неприйнятної поведінки на борту літаків.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що цього літа польський аеропорт Катовце стане одним із головних хабів Ryanair у Східній Європі. Загалом у Катовіце розміститься дев’ять літаків авіакомпанії: три виконуватимуть регулярні рейси, шість — чартерні.