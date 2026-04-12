Видео

Главная Транспорт Ryanair и Wizz Air запустили весеннюю распродажу от 15 евро

Ryanair и Wizz Air запустили весеннюю распродажу от 15 евро

Дата публикации 12 апреля 2026 11:30
Авиабилеты от 15 евро: Ryanair и Wizz Air запустили весеннюю распродажу
Самолет Ryanair на взлетной полосе. Фото: Новини.LIVE

У лоукостеров Ryanair и Wizz Air началась большая распродажа. Авиакомпании краткосрочно раздают тысячи дешевых билетов в европейские города. Вылет можно запланировать в том числе из городов Литвы, Польши или Германии.

Об этом сообщает Новини.LIVE, изучив предложения обеих авиакомпаний.

Весенняя распродажа Ryanair

У Ryanair билеты со скидками доступны до 30 апреля, а отправиться в путешествие можно до 30 июня.

Примеры акционных направлений и цен:

Каунас — Милан (16 евро),
Краков — Дубровник (15 евро),
Познань — Венеция (16 евро),
Варшава — Мадрид (24 евро),
Берлин — Валенсия (15 евро).

В стоимость билета входит только перелет и ручная кладь, которая поместится под сиденье в салоне самолета.

Добавим, что в конце 2025 года Ryanair объявил об увеличении допустимого размера бесплатной ручной клади. Поэтому теперь на борт можно взять багаж на 20% больше ранее разрешенных габаритов.

Другие услуги и сдаваемый багаж оплачиваются отдельно.

Весенняя распродажа Wizz Air

Лоукостер Wizz Air проводит менее короткую распродажу: бюджетный перевозчик тоже снизил цены на билеты в десятки городов Европы.

Акция действует только 11-12 апреля, а запланировать путешествие можно в период с 17 апреля по 30 июня.

Среди примеров акционных направлений:

Вильнюс — Будапешт (22 евро),
Краков — Рим (15 евро),
Варшава — Афины (23 евро),
Вроцлав — Сплит (23 евро),
Берлин — Белград (40 евро).

В стоимость билета входит только перелет и минимальная ручная кладь — та, что поместится под сиденье. За другие услуги и большой багаж необходимо доплатить.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair отменил полеты на португальские Азорские острова, которые часто сравнивают с Гавайями из-за черных песчаных пляжей. Из-за высоких авиасборов тысячи путешественников из Лондона, Брюсселя, Лиссабона и Порту не смогут посетить острова. Ранее туда летало по меньшей мере 400 000 пассажиров в год.

Также Новини.LIVE писали, за что Ryanair может оштрафовать пассажиров сразу на 500 евро. Такое суровое наказание установлено для тех, кто нарушает дисциплину на борту. Авиакомпания надеется, что штраф выступит сдерживающим фактором для искоренения неприемлемого поведения на борту самолетов.

Еще Новини.LIVE сообщали, что этим летом польский аэропорт Катовце станет одним из главных хабов Ryanair в Восточной Европе. Всего в Катовице разместится девять самолетов авиакомпании: три будут выполнять регулярные рейсы, шесть — чартерные.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
