Україна
Біля України — Катовіце стане хабом Ryanair у Східній Європі

Біля України — Катовіце стане хабом Ryanair у Східній Європі

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 21:22
Ryanair запустить 26 рейсів із Катовіце влітку 2026 року
Ryanair запускає 26 рейсів з Польщі. Фото: Freepik, Simple Flying. Колаж Новини.LIVE

Відома авіакомпанія Ryanair повідомила, що значно збільшить діяльність у польському Катовіце на літо 2026 року. Перевізник вкладе 900 мільйонів доларів і зможе виконувати 26 рейсів.

Таким чином, цей польський аеропорт стане одним із головних хабів Ryanair у Східній Європі, пише Новини.LIVE з посиланням на Dovkola.media.

Читайте також:

Куди відправляться пасажири

У розкладі з’являться чотири регулярні рейси, які стартують уже влітку:

  • Малага (Іспанія): для поціновувачів сонячного узбережжя Коста-дель-Соль;
  • Ламеція-Терме (Італія): доступ до автентичних пляжів Калабрії;
  • Тірана (Албанія): напрямок, що стрімко набирає популярність як бюджетна альтернатива Греції;
  • Орхус (Данія): для тих, хто віддає перевагу стильному скандинавському відпочинку.

Загалом у Катовіце розміститься дев’ять літаків авіакомпанії: три виконуватимуть регулярні рейси, шість — чартерні.

Це дозволить перевезти понад 2,2 мільйона пасажирів щороку.

Що показує Google Flights 

Після зимових свят і до літнього піку мандрівники активно планують короткі перельоти, тому Google Flights підбив підсумки, куди цього року шукають квитки найчастіше.

Йдеться про напрямки з найбільшим річним зростанням пошукових запитів на рейси в період з 1 березня по 30 квітня.  

Найбільший стрибок у пошуку показало місто Хіло на Великому острові Гаваїв. Для весняних канікул це класичний набір — океан, вічне літо і екзотика. У Google зазначають, що мандрівників приваблює фестиваль Merrie Monarch і можливість побачити активність вулкана Кілауеа.

Друге місце посів Ешвілл у Північній Кароліні — невелике місто з атмосферою арт-кварталів і крафтових пивоварень. Аеропорт AVL приймає рейси кількох великих американських перевізників, тож дістатися туди нескладно.

Флорида також традиційно в лідерах весни. У першій п’ятірці — Сарасота і Панама-Сіті, між ними — Лонг-Біч у Каліфорнії, куди активно літає Southwest, а також є рейси Delta і Hawaiian. Все це — пляжні напрямки. 

Раніше ми розповідали, які дитячі іграшки лоукостер Ryanair суворо забороняє брати на борт літака. Через таку маленьку дрібницю у вас можуть виникнути серйозні проблеми в аеропорту.

Також ми розказували, як стати бортпровідником чи бортпровідницею — повна інструкція від української стюардеси. Вона детально розповіла, з чого починати і через які етапи доведеться пройти кандидатам на бажану посаду.

авіарейси аеропорти авіаквитки пасажири Ryanair
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
