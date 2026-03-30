Ryanair скасував 6 рейсів до популярного куророту Європи

Літак Ryanair в аеропорту чекає на пасажирів.

Відома бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair попередила пасажирів про зміну розкладу. Лоукостер ухвалив рішення скасувати рейси до популярного курорту. Мова йде про португальські Азорські острови, які часто порівнюють із Гаваями.

Ryanair скасував частину рейсів до Португалії

З 29 березня 2026 року Ryanair припинив всі рейси до та з Азорських островів. Цей популярний курорт славляться своїми чудовими пляжами та пишною зеленню. Авіакомпанія пішла на такий крок через різке підвищення авіаційних зборів. Франція відразу на 120-відсотків підвищила податки та ввела новий туристичний збір.

Компанія скасувала 6 рейсів, які щорічно перевозили приблизно 400 000 пасажирів.

"Ми розчаровані тим, що французька аеропортова монополія ANA продовжує підвищувати португальські аеропортові збори, щоб набити свої кишені, за рахунок португальського туризму та робочих місць — особливо на португальських островах", — сказав головний комерційний директор Ryanair Джейсон МакГіннес.

Читайте також:

Авіакомпанія заявила, що у неї не залишилося іншого вибору, як перебазувати свої літаки у вигідніші аеропорти в інших регіонах Європи.

Через високі податки тисячі мандрівників з Лондону, Брюсселя, Лісабона та Порту більше не зможуть вигідно дістатися до Азорських островів.

Ці дев'ять вулканічних островів відомі своєю незайманою красою, зокрема яскраво-зеленими пагорбами та чорними піщаними пляжами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair скасував із літнього графіку рейси до латвійської Риги. Через різке зростання зборів за управління повітряним рухом компанія перенаправила свої потужності у інші європейські країни. Лоукостер збільшив кількість рейсів в аеропортах Угорщини, Словаччини, Польщі та Албанії.

Також Новини.LIVE писали, за що Ryanair може оштрафувати одразу на 500 євро. Таке суворе покарання встановлено для тих, хто порушує дисципліну на борту. Авіакомпанія сподівається, що штраф "виступить стримуючим фактором" для викорінення неприйнятної поведінки на борту літаків.