Політ Ryanair — скільки доведеться заплатити пасажиру, який не зареєструється на літак онлайн

Популярний ірландський лоукостер Ryanair встановив суворі правила не лише щодо багажу та ручної поклажі, а й щодо реєстрації на рейс. Зокрема, забудькуватість може дорого коштувати пасажира, які вчасно не пройдуть check-in.

Додатковий збір Ryanair в аеропорту

Бюджетна авіакомпанія стягує з пасажирів плату в розмірі від 35 до 65 євро за реєстрацію на рейси в аеропорту. Таким чином доведеться платити тим мандрівникам, які не встигли зареєструватися на рейс онлайн — через додаток або сайт Ryanair.

Зокрема, сім'ї з чотирьох осіб за неуважність доведеться сплатити близько 250 євро.

Проте плата за реєстрацію в аеропорту не стягується з пасажирів Flexi Plus, за умови, що рейси були заброньовані через веб-сайт або додаток Ryanair.

Нові штрафи були введені авіакомпанією наприкінці минулого року, після того, як була скасована вимога друкувати квитки.

Ryanair більше не приймає посадкові талони, роздруковані вдома. Натомість пасажирам під час реєстрації буде видано цифровий талон.

У разі, якщо після реєстрації у мобільному телефоні розрядиться батарея, пасажирам буде дозволено роздрукувати посадкові талони в аеропорту без додаткової плати, але безкоштовно їх можна отримати лише в тому випадку, якщо ви вже зареєструвалися онлайн.

Якщо ви придбали квиток і одразу забронювали місце — онлайн-реєстрація на рейс Ryanair відкривається за 60 днів до запланованого вильоту. Без попереднього бронювання онлайн-реєстрація відкривається за 24 години до вильоту.

Онлайн-реєстрація закривається за дві години до вильоту — після цього на рейс можна зареєструватися лише в аеропорту за додаткову плату.

Стійка реєстрації закривається за 40 хвилин до вильоту — після спливу цього часу пасажирам може бути відмовлено в посадці без повернення коштів.

Раніше ми розповідали, які дитячі іграшки лоукостер Ryanair суворо забороняє брати на борт літака. Через маленьку дрібницю у вас можуть виникнути серйозні проблеми в аеропорту, тому варто обов'язково перевіряти валізи дітей перед виїздом на літак.

Також ми писали, що Ryanair звинувачують у шахрайстві. Річ у тім, що компанія на своєму веб-сайті завищує ціни на бронювання квитків при зміні валюти. Щоб не переплачувати — не варто змінювати валюту при бронюванні посадкового талона.