Україна
Ryanair штрафует на крупную сумму "забывчивых" туристов — что надо знать

Ryanair штрафует на крупную сумму "забывчивых" туристов — что надо знать

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 21:55
Полет Ryanair — сколько придется заплатить пассажиру, который не пройдет check-in онлайн
Ryanair наказывает пассажиров космическими штрафами. Фото: Pexels, esp.md. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный ирландский лоукостер Ryanair ввел строгие правила не только в отношении багажа и ручной клади, но и по регистрации на рейс. В частности, забывчивость может дорого стоить пассажиру, который вовремя не пройдут check-in — до приезда в аэропорт.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Дополнительный сбор Ryanair в аэропорту

Бюджетная авиакомпания взимает с пассажиров плату в размере от 35 до 65 евро за регистрацию на рейсы в аэропорту. Таким образом придется платить тем путешественникам, которые не успели зарегистрироваться на рейс онлайн - через приложение или сайт Ryanair.

Например, семье из четырех человек за невнимательность придется заплатить около 250 евро.

Однако плата за регистрацию в аэропорту не взимается с пассажиров Flexi Plus, при условии, что рейсы были забронированы через веб-сайт или приложение Ryanair.

Новые штрафы были введены авиакомпанией в конце прошлого года, после того, как было отменено требование печатать билеты.

Ryanair больше не принимает посадочные талоны, распечатанные дома. Вместо этого пассажирам во время регистрации будет выдан цифровой талон.

В случае, если после регистрации в мобильном телефоне разрядится батарея, пассажирам будет разрешено распечатать посадочные талоны в аэропорту без дополнительной платы, но бесплатно их можно получить только в том случае, если вы уже зарегистрировались онлайн.

Если вы приобрели билет и сразу забронировали место — онлайн-регистрация на рейс Ryanair открывается за 60 дней до запланированного вылета. Без предварительного бронирования онлайн-регистрация открывается за 24 часа до вылета.

Онлайн-регистрация закрывается за два часа до вылета — после этого на рейс можно зарегистрироваться только в аэропорту за дополнительную плату.

Стойка регистрации закрывается за 40 минут до вылета — по истечении этого времени пассажирам может быть отказано в посадке без возврата средств.

Ранее мы рассказывали, какие детские игрушки лоукостер Ryanair строго запрещает брать на борт самолета. Из-за маленькой мелочи у вас могут возникнуть серьезные проблемы в аэропорту, поэтому стоит обязательно проверять чемоданы детей перед выездом на самолет.

Также мы писали, что Ryanair обвиняют в мошенничестве. Дело в том, что компания на своем веб-сайте завышает цены на бронирование билетов при изменении валюты. Чтобы не переплачивать — не стоит менять валюту при бронировании посадочного талона.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
