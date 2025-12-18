Відео
Головна Транспорт Ryanair розширює карту польотів — де з'явилась ще одна база

Ryanair розширює карту польотів — де з'явилась ще одна база

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 20:46
Ryanair відкрив базу на популярному курорті та додав 7 нових рейсів — доступні напрямки
Літак Ryanair. Фото: avianews.com

Ірландський лоукостер Ryanair розширив присутність у аеропорту столиці Марокко Рабат. З квітня 2026 року компанія відкриває тут свою нову базу з 2 літаками та додає одразу 7 нових маршрутів.

Про це йдеться на офіційному сайті авіакомпанії.

Читайте також:

Нові рейси Ryanair 

Зазначається, що Рабат стане п'ятою базою Ryanair в Марокко та збільшить кількість авіарейсів напередодні проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року. 

Нова база Ryanair в Рабаті з літа 2026 року відкриє 7 нових міжнародних маршрутів до:

  • Мілану (Італія);
  • Баден-Баден (Німеччина);
  • Франкфурт-Хан (Німеччина);
  • Нюрнберг (Німеччина);
  • Порту (Португалія);
  • Піза (Італія);
  • Валенсія (Іспанія).

Квитки на нові рейси вже доступні в додатку на офіційному сайті Ryanair.

Раніше тревел-блогерка розповіла, як швидко зареєструватись на рейс Ryanair онлайн. Компанія оптимізувала більшість процесів так, щоб пасажири витрачали менше часу та нервів при посадці на літак.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати.

авіарейси подорож літаки туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
