Політ з Ryanair — які іграшки суворо заборонено брати в літак

Літак Ryanair. Фото: Pexels

Кожна авіакомпанія має свої обмеження та вимоги, яких пасажири повинні дотримуватися. Зокрема, ірландський лоукостер Ryanair визначив перелік речей, які дозволяється та забороняється брати на борт літака.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Реклама

Читайте також:

З якою річчю не пустять в літак Ryanair

Обмеження Ryanair поширюються на іграшкові пістолети, які є улюбленою розвагою дітей.

Будь-хто, хто спробує сісти на борт літака з іграшковою зброєю, ризикує, що її конфіскують, навіть якщо вона належить дитині і є лише іграшкою.

"Іграшкова зброя (включаючи пейнтбольні рушниці), репліки та імітації вогнепальної зброї, які можна сплутати з реальною зброєю, суворо заборонені як на борту літака, так і в зареєстрованому багажі", — зазначається в правилах компанії.

Що ще варто знати українцям

Ryanair також не пустить в літак пасажирів із трекінговими палицями.

В правилах компанії зазначається, що предмети з гострими кінцями або гострими краями, які можуть бути використані для заподіяння серйозних травм, суворо забороняється перевозити в літаку.

З огляду на їх довжину та загострені кінці — трекінгові палиці вважаються потенційною зброєю і у пасажирів можуть виникнути проблеми при проходженні контролю в аеропорту.

Раніше ми писали, що пасажирів Ryanair можуть оштрафувати за пляшку води в літаку. Усе тому, що людям дозволяється безкоштовно взяти з собою в літак один невеликий предмет ручної поклажі.

Також ми писали, куди літатимуть літаки Ryanair у 2026 році. Компанія оголосила про рекордний літній розклад.