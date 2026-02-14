Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Які іграшки заборонено брати дітям в літак Ryanair — перелік вас здивує

Які іграшки заборонено брати дітям в літак Ryanair — перелік вас здивує

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 13:20
Політ з Ryanair — які іграшки суворо заборонено брати в літак
Літак Ryanair. Фото: Pexels

Кожна авіакомпанія має свої обмеження та вимоги, яких пасажири повинні дотримуватися. Зокрема, ірландський лоукостер Ryanair визначив перелік речей, які дозволяється та забороняється брати на борт літака.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Реклама
Читайте також:

З якою річчю не пустять в літак Ryanair

Обмеження Ryanair поширюються на іграшкові пістолети, які є улюбленою розвагою дітей. 

Будь-хто, хто спробує сісти на борт літака з іграшковою зброєю, ризикує, що її конфіскують, навіть якщо вона належить дитині і є лише іграшкою.

"Іграшкова зброя (включаючи пейнтбольні рушниці), репліки та імітації вогнепальної зброї, які можна сплутати з реальною зброєю, суворо заборонені як на борту літака, так і в зареєстрованому багажі", — зазначається в правилах компанії.

Що ще варто знати українцям

Ryanair також не пустить в літак пасажирів із трекінговими палицями. 

В правилах компанії зазначається, що предмети з гострими кінцями або гострими краями, які можуть бути використані для заподіяння серйозних травм, суворо забороняється перевозити в літаку.

З огляду на їх довжину та загострені кінці — трекінгові палиці вважаються потенційною зброєю і у пасажирів можуть виникнути проблеми при проходженні контролю в аеропорту.

Раніше ми писали, що пасажирів Ryanair можуть оштрафувати за пляшку води в літаку. Усе тому, що людям дозволяється безкоштовно взяти з собою в літак один невеликий предмет ручної поклажі.

Також ми писали, куди літатимуть літаки Ryanair у 2026 році. Компанія оголосила про рекордний літній розклад. 

авіарейси діти правила подорож літаки Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації