Україна
Головна Транспорт Не пустять в літак — заборонені предмети в літаках Ryanair

Не пустять в літак — заборонені предмети в літаках Ryanair

Дата публікації: 5 грудня 2025 16:40
Політ Ryanair 2025 — які речі заборонено брати в літак
Літак Ryanair. Фото: Reuters

Наближається сезон відпусток, і багато хто збирається відкрити для себе нові куточки Європи. Проте знати, що можна, а що не можна брати з собою у літак може бути досить складно, оскільки авіакомпанії мають різні правила. Зокрема, ірландський лоукостер Ryanair за ігнорування заборон може відмовити у посадці.

Про це пише The Mirror UK.

Заборони Ryanair

Зазначається, що авіакомпанія також залишає за собою право не приймати багаж, упакований не належним чином і безпечно у відповідні контейнери.

Ryanair категорично забороняє брати на борт будь-які предмети, які можуть становити небезпеку для літака, людей або майна, зокрема:

  • зброя, вогнепальна зброя та інші пристрої, що вистрілюють снаряди (пістолети, револьвери, гвинтівки, рушниці та інше);
  • вибухові речовини та запалювальні речовини і пристрої (міни, гранати, феєрверки, динаміт, порох та інше);
  • предмети з гострим кінцем або гострими краями, зокрема, ножиці з лезами довжиною понад 6 см;
  • робочі інструменти (ломи,
    дрилі та свердла, включаючи акумуляторні портативні дрилі, пилки та інше);
  • спортивний інвентар (бейсбольні та софтбольні бити,
    палиці та кийки, блекджеки та нічні палиці).

Нагадаємо, раніше бортпровідник розповів, що станеться, якщо в борт літака вдарить блискавка. 

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

подорож літаки туризм заборони Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
