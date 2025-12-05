Політ Ryanair 2025 — які речі заборонено брати в літак

Не пустять в літак — заборонені предмети в літаках Ryanair
Наближається сезон відпусток, і багато хто збирається відкрити для себе нові куточки Європи. Проте знати, що можна, а що не можна брати з собою у літак може бути досить складно, оскільки авіакомпанії мають різні правила. Зокрема, ірландський лоукостер Ryanair за ігнорування заборон може відмовити у посадці.
Про це пише The Mirror UK.
Заборони Ryanair
Зазначається, що авіакомпанія також залишає за собою право не приймати багаж, упакований не належним чином і безпечно у відповідні контейнери.
Ryanair категорично забороняє брати на борт будь-які предмети, які можуть становити небезпеку для літака, людей або майна, зокрема:
- зброя, вогнепальна зброя та інші пристрої, що вистрілюють снаряди (пістолети, револьвери, гвинтівки, рушниці та інше);
- вибухові речовини та запалювальні речовини і пристрої (міни, гранати, феєрверки, динаміт, порох та інше);
- предмети з гострим кінцем або гострими краями, зокрема, ножиці з лезами довжиною понад 6 см;
- робочі інструменти (ломи,
дрилі та свердла, включаючи акумуляторні портативні дрилі, пилки та інше);
- спортивний інвентар (бейсбольні та софтбольні бити,
палиці та кийки, блекджеки та нічні палиці).
