УЗ изменила график движения поездов — перечень маршрутов

Пассажиров УЗ предупредили о задержках поездов в некоторых регионах
Из-за российских ударов Укрзализныця вынуждена постоянно корректировать график движения поездов. компания обнародовала актуальный статус движения поездов 15 февраля в нескольких регионах.
О задержках и отмененных рейсах поездов сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ.
Ситуация с безопасностью в Сумской области
Региональные поезда в Сумской области курсируют с ограничениями — до/из Конотопа. Далее на север — пригородный поезд или автобусы.
Как курсируют поезда на Черниговщине
Укрзализныця предупредили, что из-за постоянных атак дронов на контактную сеть и непогоды возможны задержки на славутичском и нежинском направлении.
Изменилось ли движение поездов на Харьковщине
Железнодорожникам удалось восстановить движение на поврежденном участке в Лозовой, однако от Лозовой в направлении Краматорска в УЗ движение затруднено, маршрут дублируют автобусы. В компании также сообщили, что на Изюмском направлении региональные экспрессы курсируют в соответствии с графиками.
Запорожье под усиленным контролем
В компании предупредили, что некоторые поезда сегодня будут курсировать в/из Днепра:
- №86/85 Львов — Запорожье — Львов;
- №5/6 Ясиня — Запорожье;
- №39/40 Солотвино — Запорожье — Солотвино;
- №731/732 Киев — Запорожье — Киев;
- №128/127 Львов — Запорожье — Львов.
Кроме того, несколько региональных поездов будут курсировать между Запорожьем и Синельниковым и Синельниковым и Днепром.
В УЗ предупредили, что рейсы дальнего сообщения между Днепром и Запорожьем будут корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью. Перевозчик порекомендовал пассажирам ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов.
Кроме того, оперативные оповещения будут присылаться в приложении УЗ, поэтому важно включить оповещения в телефоне.
Что еще важно знать украинцам
В УЗ наконец официально расставили все точки над "і" в дискуссии о том, обязаны ли пассажиры самостоятельно собирать и сдавать свою грязную постель.
Перевозчик объяснил, что проводник должен забрать белье пассажира за 30 минут до прибытия поезда.
Однако работник железной дороги не может и не будет силой забирать белье с занятого места или требовать этого в приказном тоне, поэтому важно идти на уступки и немного заранее до прибытия поезда освободить свое место, чтобы проводник спокойно мог выполнить свои рабочие обязанности.
Ранее мы рассказывали, почему мужчин пускают в женские купе Укрзализныци. По решению начальника поезда, в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места, имеющиеся в поезде.
Также турист показал, как выглядит новый плацкарт УЗ. Компания добавила шесть новых вагонов плацкарт отечественного производства.
