Главная Транспорт Пассажиров УЗ предупредили о задержках поездов в некоторых регионах

Пассажиров УЗ предупредили о задержках поездов в некоторых регионах

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 10:25
УЗ изменила график движения поездов — перечень маршрутов
Люди садятся в поезд. Фото: УНИАН

Из-за российских ударов Укрзализныця вынуждена постоянно корректировать график движения поездов. компания обнародовала актуальный статус движения поездов 15 февраля в нескольких регионах.

О задержках и отмененных рейсах поездов сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ.

Читайте также:

Ситуация с безопасностью в Сумской области

Региональные поезда в Сумской области курсируют с ограничениями — до/из Конотопа. Далее на север — пригородный поезд или автобусы.

Как курсируют поезда на Черниговщине

Укрзализныця предупредили, что из-за постоянных атак дронов на контактную сеть и непогоды возможны задержки на славутичском и нежинском направлении.

Изменилось ли движение поездов на Харьковщине

Железнодорожникам удалось восстановить движение на поврежденном участке в Лозовой, однако от Лозовой в направлении Краматорска в УЗ движение затруднено, маршрут дублируют автобусы. В компании также сообщили, что на Изюмском направлении региональные экспрессы курсируют в соответствии с графиками.

Запорожье под усиленным контролем

В компании предупредили, что некоторые поезда сегодня будут курсировать в/из Днепра:

  • №86/85 Львов — Запорожье — Львов;
  • №5/6 Ясиня — Запорожье;
  • №39/40 Солотвино — Запорожье — Солотвино;
  • №731/732 Киев — Запорожье — Киев;
  • №128/127 Львов — Запорожье — Львов.

Кроме того, несколько региональных поездов будут курсировать между Запорожьем и Синельниковым и Синельниковым и Днепром.

В УЗ предупредили, что рейсы дальнего сообщения между Днепром и Запорожьем будут корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью. Перевозчик порекомендовал пассажирам ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов.

Кроме того, оперативные оповещения будут присылаться в приложении УЗ, поэтому важно включить оповещения в телефоне.

Что еще важно знать украинцам

В УЗ наконец официально расставили все точки над "і" в дискуссии о том, обязаны ли пассажиры самостоятельно собирать и сдавать свою грязную постель.

Перевозчик объяснил, что проводник должен забрать белье пассажира за 30 минут до прибытия поезда.

Однако работник железной дороги не может и не будет силой забирать белье с занятого места или требовать этого в приказном тоне, поэтому важно идти на уступки и немного заранее до прибытия поезда освободить свое место, чтобы проводник спокойно мог выполнить свои рабочие обязанности.

Ранее мы рассказывали, почему мужчин пускают в женские купе Укрзализныци. По решению начальника поезда, в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места, имеющиеся в поезде.

Также турист показал, как выглядит новый плацкарт УЗ. Компания добавила шесть новых вагонов плацкарт отечественного производства.

Укрзализныця путешествие поезда война в Украине график
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
